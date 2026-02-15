Сменил замки после развода: суд в Кривом Роге обязал собственника квартиры вселить бывшую супругу и малолетнего сына

Прекращение брака не лишает бывшего члена семьи права пользования жильем, а лишение доступа к квартире возможно только на основании закона и по решению суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кривом Роге суд встал на сторону женщины, которую после развода муж фактически не пускал в общую квартиру. Владелец жилья сменил замки и, по словам истца, лишил ее и малолетнего сына возможности проживать в помещении.

Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области принял решение, которым обязал вселить бывшую супругу и ребенка в квартиру. Суд подчеркнул: расторжение брака само по себе не означает утрату права пользования жильем, а вопрос должен решаться с учетом баланса между правом собственности и правом на жилье.

Обстоятельства дела №213/273/25

Истец обратилась в суд с требованием вселить ее и малолетнего сына в квартиру в Кривом Роге. Супруги состояли в браке с 2007 года, в 2018 году по договору купли-продажи была приобретена спорная квартира, право собственности зарегистрировано за мужем.

Брак между сторонами расторгнут решением этого же суда в ноябре 2024 года. До расторжения брака истец вместе с сыном проживала в квартире, была там зарегистрирована и оплачивала коммунальные услуги.

По утверждению истца, в сентябре 2024 года ответчик сменил замки и фактически сделал невозможным для нее и ребенка пользование жильем. Она неоднократно обращалась в полицию, после чего вместе с сыном была вынуждена проживать у родителей.

Ответчик возражал против иска, указывая, что является собственником квартиры, не препятствует ребенку в пользовании жильем, а истец якобы добровольно покинула квартиру. Он также отметил, что в помещении три комнаты, одна из которых предназначена для ребенка.

К участию в деле была привлечена служба по делам детей исполкома районного совета.

Правовая оценка суда

Суд проанализировал нормы Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, Жилищного кодекса УССР, Закона «Об охране детства», а также положения статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Первого протокола к ней с учетом практики ЕСПЧ.

Суд подчеркнул, что право собственности является неприкосновенным, однако оно не является абсолютным и должно реализовываться с соблюдением прав других лиц. В то же время статья 156 ЖК УССР прямо предусматривает: прекращение семейных отношений с собственником квартиры не лишает бывших членов семьи права пользования занимаемым помещением.

С учетом правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда в постановлении от 13 октября 2020 года по делу №447/455/17 суд обратил внимание, что жилищные правоотношения должны оцениваться через призму норм ГК Украины, а вопрос прекращения права пользования жильем бывшим членом семьи решается с учетом баланса интересов сторон.

Суд установил, что квартира имеет три жилые комнаты, что позволяет обеспечить раздельное проживание сторон и ребенка; ребенок не утратил статус члена семьи отца после расторжения брака; доказательств наличия у истца и малолетнего другого жилья не представлено; ответчик зарегистрирован по адресу родителей, доказательств невозможности проживания там не предоставлено.

Оценивая пропорциональность вмешательства, суд пришел к выводу, что отказ во вселении привел бы к непропорциональному ограничению права на жилье истца и ребенка, тогда как право собственности ответчика не подвергается чрезмерному ограничению с учетом характеристик квартиры и фактических обстоятельств.

Суд также подчеркнул, что лишение лица возможности пользоваться жильем возможно исключительно на основании закона и по решению суда, а смена замков как способ устранения бывшего члена семьи от пользования жильем не может заменять установленную законом процедуру разрешения жилищного спора.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил вселить истца и малолетнего сына в квартиру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.