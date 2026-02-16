Верховный Суд разъяснил основания аннулирования свидетельства нотариуса при наличии судебных решений

КАС ВС рассмотрел дело об аннулировании свидетельства частного нотариуса после решений судов о нарушении при совершении исполнительных надписей, многочисленных жалоб и непроведенных проверок, которые явились основанием для решений органов юстиции и прекращения нотариальной деятельности.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в письменном производстве административное дело по иску частного нотариуса к Министерству юстиции Украины, Центральному межрегиональному управлению Министерства юстиции Украины и Высшей квалификационной комиссии нотариата об обжаловании решений и приказов об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью и прекращении нотариальной деятельности.

Предметом кассационного пересмотра была правомерность применения подпунктов «е», «з» и «и» пункта 2 части первой статьи 12 Закона Украины «О нотариате» и соблюдение процедуры принятия соответствующих решений.

Суть дела № 640/2168/22

Истец осуществляла нотариальную деятельность с 2005 года на основании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью, выданного Министерством юстиции Украины. В октябре 2021 года Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (г. Киев) внесло в Высшую квалификационную комиссию нотариата представление об аннулировании этого свидетельства, которое впоследствии было дополнено.

Основанием для внесения представления стали судебные решения по ряду гражданских дел, вступившие в законную силу и которыми установлены нарушения нотариусом требований Закона Украины «О нотариате» и Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины при совершении исполнительных надписей. Вследствие этого соответствующие исполнительные надписи были признаны не подлежащими исполнению. Кроме того, в 2021 году в территориальный орган Министерства юстиции поступило значительное количество обращений граждан и адвокатских запросов относительно действий нотариуса, связанных с совершением исполнительных надписей по кредитным договорам.

В представлении также указывалось на факты уклонения нотариуса от проведения внеплановых комплексных проверок организации ее деятельности, которые неоднократно назначались в 2021 году, однако не были проведены из-за ее отсутствия на рабочем месте, пребывания в отпусках, на лечении и приостановления деятельности по собственному заявлению. Отдельно зафиксирован факт приостановления нотариальной деятельности в 2019 году в связи с непредставлением отчетности.

По результатам рассмотрения представления Высшая квалификационная комиссия нотариата решением от 25 октября 2021 года аннулировала свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью на основании подпунктов «е», «з» и «и» пункта 2 части первой статьи 12 Закона Украины «О нотариате». Комиссия исходила из того, что судебными решениями установлены неоднократные нарушения законодательства при совершении нотариальных действий, повлекшие причинение вреда физическим и юридическим лицам, а также из факта неоднократного нарушения правил профессиональной этики нотариусов. На основании решения Комиссии Министерство юстиции Украины издало приказ об аннулировании свидетельства, а территориальный орган — приказ о прекращении нотариальной деятельности.

Истец обжаловала указанные решения и приказы, ссылаясь на отсутствие надлежащих доказательств причинения вреда, несоблюдение процедуры проверки ее деятельности и неправильное применение норм материального и процессуального права.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признал противоправными и отменил решение Высшей квалификационной комиссии нотариата и соответствующие приказы Министерства юстиции Украины и территориального органа, обязав восстановить нотариуса в Едином реестре нотариусов. В остальной части иска отказано.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска. Основанием для отмены решения первой инстанции стало отсутствие подписи судьи на полном тексте решения, что в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 317 Кодекса административного судопроизводства Украины является безусловным основанием для его отмены.

Кроме того, апелляционный суд пришел к выводу о правомерности аннулирования свидетельства, поскольку нарушения законодательства при совершении нотариальных действий установлены решениями судов, вступившими в законную силу, а процедурные нарушения, на которые ссылалась истец, не повлияли на содержание принятого решения.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что аннулирование свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью может осуществляться как по результатам проверки организации деятельности нотариуса, так и при наличии самостоятельных юридических оснований, подтвержденных надлежащими документами, в частности судебными решениями.

Суд учел сложившуюся практику, согласно которой в случаях применения подпунктов «е» и «и» пункта 2 части первой статьи 12 Закона Украины «О нотариате» решению об аннулировании должна предшествовать проверка, предусмотренная статьей 33 этого Закона и соответствующим порядком. В то же время в данном деле установлено, что проведение такой проверки было невозможно вследствие действий самого нотариуса, который уклонялся от ее проведения.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания считать, что непроведение проверки является нарушением со стороны органа контроля.

Суд согласился с выводом апелляционного суда о правомерности аннулирования свидетельства на основании подпункта «з» пункта 2 части первой статьи 12 Закона Украины «О нотариате», поскольку вступление в законную силу решений судов о нарушении нотариусом требований законодательства при совершении нотариальных действий является самостоятельным основанием для аннулирования свидетельства.

Свидетельство может быть аннулировано независимо от того, был ли нотариус ответчиком по делу, по результатам которого установлены такие нарушения.

Верховный Суд также отметил, что императивное требование о подписании судебного решения в день его составления является обязательным, а его несоблюдение влечет последствия, предусмотренные процессуальным законом. Ликвидация суда не освобождает от обязанности надлежащего оформления решения, принятого в период его деятельности.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд правильно применил нормы материального и процессуального права. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление суда апелляционной инстанции — без изменений. Судебные расходы не распределялись.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и является окончательным.

