Верховный Суд подтвердил допустимость отдельного иска об утрате ребенком права пользования жильем в пределах исполнительного производства

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело о возможности признания малолетнего ребенка утратившим право пользования ипотечным жильем, зарегистрированным в нем во время исполнительного производства.

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства без уведомления участников дела кассационную жалобу ответчицы на решения судов предыдущих инстанций по делу по иску ООО о признании малолетнего ребёнка утратившим право пользования квартирой, которая является предметом ипотеки и передана на реализацию в исполнительном производстве.

Предметом кассационного пересмотра стал вопрос надлежащести избранного кредитором способа защиты в ситуации, когда в квартире, находящейся на стадии принудительной реализации для погашения кредитной задолженности, без согласия ипотекодержателя было зарегистрировано место жительства малолетнего ребёнка.

Обстоятельства дела № 522/3747/22

Между банковским учреждением и заёмщицей 15 мая 2006 года заключён кредитный договор, по которому последняя получила кредит в сумме 57 000 долларов США сроком до 14 мая 2026 года. В обеспечение исполнения обязательств по этому договору в тот же день заключён ипотечный договор, в соответствии с которым в ипотеку передана квартира.

Заочным решением Приморского районного суда г. Одессы от 07 сентября 2017 года с заёмщицы взыскана задолженность по кредитному договору в размере 106 510,95 долларов США и 66 523,15 грн, что в гривневом эквиваленте составляло 2 303 888,02 грн. В дальнейшем определением от 16 марта 2020 года взыскателя в исполнительном производстве заменено на правопреемника — общество с ограниченной ответственностью «Вердикт Капитал».

23 ноября 2020 года частным исполнителем открыто исполнительное производство, 22 декабря 2020 года вынесено постановление об описании и аресте квартиры, после чего она передана на реализацию через электронные торги государственному предприятию «СЕТАМ».

После передачи квартиры на реализацию, 07 октября 2021 года в ней было зарегистрировано место жительства малолетней внучки собственницы. В связи с этим частный исполнитель 11 октября 2021 года вынес постановление об отложении исполнительных действий и приостановлении электронных торгов.

Обращение исполнителя в орган опеки и попечительства с целью получения разрешения на реализацию недвижимого имущества, право пользования которым имеет ребёнок, результата не дало, поскольку для подготовки соответствующего представления необходимо было предоставить документы, которые фактически отсутствуют. При таких обстоятельствах реализация имущества была заблокирована.

Истец указывал, что регистрация малолетнего ребёнка осуществлена после передачи квартиры на реализацию и без согласия ипотекодержателя, а следовательно имеет признаки недобросовестности и направлена на невозможность исполнения судебного решения о взыскании задолженности. В связи с этим заявлено требование о признании ребёнка утратившим право пользования спорной квартирой.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением Приморского районного суда г. Одессы от 17 октября 2023 года иск удовлетворён. Малолетний ребёнок признан утратившим право пользования квартирой. Суд пришёл к выводу, что регистрация ребёнка произошла на стадии принудительной реализации имущества и свидетельствует о недобросовестном осуществлении ответчицей своих прав и попытке усложнить исполнение решения суда.

Дополнительным решением от 09 ноября 2023 года частично удовлетворено заявление о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь.

Постановлением Одесского апелляционного суда от 23 октября 2024 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами относительно недобросовестности действий ответчицы и отметил, что регистрация места жительства ребёнка во время исполнительного производства не может свидетельствовать о возникновении у неё самостоятельного жилищного права, которое препятствует обращению взыскания на предмет ипотеки.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда исходил из того, что в соответствии с положениями Закона Украины «Об исполнительном производстве», Семейного кодекса Украины, Закона Украины «Об охране детства», Закона Украины «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей», а также статьи 435 ГПК Украины, в случае отсутствия разрешения органа опеки и попечительства на реализацию недвижимого имущества, право пользования которым имеют дети, исполнитель наделён правом обратиться в суд с заявлением об установлении или изменении способа и порядка исполнения решения.

Вместе с тем Суд отметил, что обращение кредитора с отдельным иском о признании малолетнего ребёнка утратившим право пользования жильём, место жительства которого зарегистрировано без согласия ипотекодержателя и после передачи имущества на реализацию, не противоречит закону и позволяет суду оценить баланс прав и интересов сторон, в частности наилучшие интересы ребёнка и добросовестность поведения участников правоотношений.

Суд подчеркнул, что решение об утрате права пользования жильём является основанием для снятия лица с регистрации места жительства, что в конкретных обстоятельствах дела означает возвращение сторон в прежнее состояние и создание условий для завершения процедуры принудительной реализации имущества.

Объединённая палата пришла к выводу об отсутствии оснований для отступления от ранее сформулированных правовых позиций относительно полномочий исполнителя в случаях отсутствия разрешения органа опеки и попечительства, одновременно подчеркнув, что подача кредитором отдельного иска в подобных обстоятельствах также может быть эффективным способом защиты.

Оценив установленные судами обстоятельства, в частности регистрацию ребёнка на завершающей стадии исполнительного производства, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о недобросовестности соответствующих действий и наличии оснований для удовлетворения иска.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

