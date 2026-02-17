Верховный Суд: отсутствие счетов у должника не является основанием для возврата исполнительного документа

Верховный Суд рассмотрел спор о правомерности возврата органом Казначейства исполнительного документа без принятия к исполнению в связи с отсутствием открытых счетов должника — государственного органа.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда осуществил кассационный пересмотр административного дела № 480/13268/23 по жалобе Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Сумской области на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми признаны противоправными действия органа Казначейства по возврату без исполнения приказа хозяйственного суда о принудительном взыскании средств с государственного органа и обязано принять этот исполнительный документ к исполнению.

Предметом кассационного пересмотра стал вопрос правомерности отказа органа Казначейства в принятии к исполнению приказа хозяйственного суда в связи с отсутствием открытых счетов должника и пределы применения положений Закона Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», Закона Украины «Об исполнительном производстве» и Порядка № 845 при исполнении судебных решений о взыскании средств с государственных органов.

Суть дела

Решением Хозяйственного суда Сумской области от 05 мая 2022 года по делу № 920/1428/21 взыскано с Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области в пользу Конотопского горрайонного центра занятости 21 347,38 грн причиненного ущерба и 2 270,00 грн расходов по уплате судебного сбора. Во исполнение указанного решения 06 июня 2022 года выдан приказ о принудительном исполнении, действительный для предъявления в течение трех лет со следующего дня после вступления решения в законную силу.

24 августа 2022 года взыскатель обратился в орган Казначейства с заявлением об исполнении судебного решения, однако 08 сентября 2022 года исполнительный документ был возвращен без принятия к исполнению. В дальнейшем определением хозяйственного суда от 04 сентября 2023 года произведена замена взыскателя в исполнительном документе на Сумской областной центр занятости в лице Конотопского филиала.

После повторного обращения в органы государственной исполнительной службы исполнительный документ также был возвращен без принятия к исполнению. 06 октября 2023 года взыскатель повторно обратился в орган Казначейства с заявлением об исполнении решения и предоставил исполнительный документ, который 02 ноября 2023 года был возвращен на основании подпункта 3 пункта 9 Порядка исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03 августа 2011 года № 845. Обращение в центральный орган Казначейства также не привело к принятию исполнительного документа к исполнению.

Основанием для возврата исполнительного документа орган Казначейства указал отсутствие открытых счетов должника в органах Казначейства Сумской области.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Сумской окружной административный суд решением от 08 апреля 2024 года, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 17 июля 2024 года, иск удовлетворил. Суды признали противоправными действия Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Сумской области по возврату приказа хозяйственного суда без исполнения и обязали принять его к исполнению. Также взыскано в пользу истца судебный сбор в размере 2 684,00 грн.

Суды исходили из того, что орган Казначейства обязан принимать все меры, предусмотренные Порядком № 845, направленные на исполнение судебного решения, тогда как материалы дела не содержат доказательств осуществления ответчиком предусмотренных процедур бесспорного списания средств или иных действий, необходимых для исполнения решения суда.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что спор возник в связи с неисполнением органом Казначейства приказа хозяйственного суда о взыскании средств с государственного органа. Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций.

Суд подчеркнул, что орган Казначейства не является органом принудительного исполнения судебных решений в понимании Закона Украины «Об исполнительном производстве», однако в соответствии с Законом Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» и Порядком № 845 является субъектом, который осуществляет бесспорное списание средств по решениям судов о взыскании средств государственного и местных бюджетов.

Часть первая статьи 3 Закона Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» предусматривает, что исполнение решений суда о взыскании средств с государственного органа осуществляется органом, который реализует государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, путем списания средств со счетов такого органа в пределах бюджетных назначений, а в случае их отсутствия — за счет бюджетной программы для обеспечения исполнения решений суда.

В то же время государство не выступает гарантом исполнения по механизмам указанного Закона в спорных правоотношениях, однако это не освобождает орган Казначейства от обязанности действовать в соответствии с Порядком № 845.

Верховный Суд установил, что взыскатель по данному делу является государственной организацией, что подтверждается его организационно-правовым статусом.

В соответствии с частью второй статьи 2 Закона № 4901-VI действие механизма государственных гарантий не распространяется на решения суда, взыскателем по которым является государственный орган или государственная организация. Учитывая это, государство не гарантирует исполнение судебного решения именно в данной конфигурации субъектного состава.

Верховный Суд привел правовой вывод, изложенный в постановлении от 25 ноября 2019 года по делу № 200/4120/19-а, согласно которому в случае отсутствия открытых ассигнований орган Казначейства обязан направить должнику требование о принятии мер для установления таких ассигнований, осуществлять частичное списание средств в случае их недостаточности и обеспечивать учет исполнительных документов до полного исполнения или возврата на основаниях, определенных законом.

Суд отметил, что отсутствие открытых счетов у должника не может быть основанием для неисполнения судебного решения, поскольку законодательством не предусмотрено такого исключения. Органы Казначейства имеют право обращаться за разъяснением решения, инициировать изменение способа или порядка его исполнения, поднимать вопрос об отсрочке или рассрочке, а также принимать иные меры для обеспечения исполнения.

Верховный Суд подчеркнул, что решение суда, вступившее в законную силу, подлежит обязательному и безусловному исполнению. Неисполнение судебного решения государственным органом подрывает принцип верховенства права и противоречит конституционному принципу обязательности судебных решений. Полномочия по бесспорному списанию средств государственного бюджета принадлежат исключительно органам Казначейства, а государственные исполнители не имеют законных оснований осуществлять списание средств с государственных органов.

Доводы кассационной жалобы о необходимости отступления от предыдущих правовых выводов Верховного Суда и о неучете постановления по делу № 524/5007/17 признаны необоснованными, поскольку приведенные правоотношения не являются подобными спорным.

Учитывая, что судами предыдущих инстанций правильно применены нормы материального и процессуального права, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и является окончательным.

