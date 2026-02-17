Немотивированный отказ в отложении рассмотрения дела нарушает принципы состязательности и право на справедливый суд — КАС ВС

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу об обжаловании дисциплинарного увольнения государственного служащего и проверил соблюдение апелляционным судом процессуальных гарантий при решении ходатайства об отложении рассмотрения дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу представителя истца на решения судов предыдущих инстанций по делу о признании противоправными и отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, восстановлении на государственной службе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Суть дела № 380/24311/23

Истец обратился в административный суд с требованиями о признании противоправными и отмене приказа Львовской таможни от 22 сентября 2023 года № 283-дс «О применении дисциплинарного взыскания» и приказа от 9 октября 2023 года № 1151-о «Об увольнении», восстановлении в должности главного государственного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Краковец» с 10 октября 2023 года и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Обосновывая иск, истец указывал, что обжалуемые приказы приняты при отсутствии установленного факта совершения дисциплинарного проступка. По его убеждению, ответчик не привел конкретных обстоятельств, которые свидетельствовали бы о совершении дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктами 1, 2, 4, 9 части второй статьи 65 Закона Украины «О государственной службе», а также неправильно определил вид дисциплинарного взыскания.

Истец утверждал, что дисциплинарное производство основывалось исключительно на представлении Львовской областной прокуратуры и уведомлении о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, без установления конкретных действий, которые образовывали бы состав дисциплинарного проступка. По его мнению, применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения фактически означало признание его виновным в совершении преступления до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, что нарушает принцип презумпции невиновности.

Судами предыдущих инстанций установлено, что истец занимал должность главного государственного инспектора таможенного поста «Краковец» Львовской таможни. Ответчиком было возбуждено дисциплинарное производство и проведено служебное расследование на основании представления прокуратуры о возможном совершении коррупционного правонарушения. В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований, истцу было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 200 евро за содействие в беспрепятственном перемещении товаров через таможенную границу Украины без надлежащего применения форм таможенного контроля.

По результатам служебного расследования дисциплинарная комиссия пришла к выводу о подтверждении обстоятельств, которые стали основанием для возбуждения дисциплинарного производства, и рекомендовала применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы. Приказом от 22 сентября 2023 года к истцу применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения, а приказом от 09 октября 2023 года прекращена государственная служба.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано.

Суды исходили из того, что материалами дисциплинарного производства подтверждается состав дисциплинарного проступка в действиях истца. Они пришли к выводу, что действия истца свидетельствуют о нарушении Присяги государственного служащего и совершении действий против интересов службы, что подрывает доверие к нему как к носителю властных полномочий и делает невозможным дальнейшее исполнение служебных обязанностей.

Суды также отметили, что применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения является самостоятельным основанием прекращения государственной службы и не зависит от наличия обвинительного приговора в уголовном производстве. Наличие уголовного производства не исключает возможности привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверив доводы кассационной жалобы в пределах статьи 341 КАС Украины, отметил, что кассационное производство открыто, в частности, на основании, предусмотренном пунктом 1 части четвертой статьи 328 КАС Украины, а также по основаниям нарушения судом апелляционной инстанции норм процессуального права.

Коллегия судей обратила внимание на то, что представитель истца заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в апелляционной инстанции в связи с необходимостью участия в другом процессуальном действии в уголовном производстве.

Ходатайство было подтверждено соответствующими доказательствами. Вместе с тем суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело в отсутствие представителя истца, не привел мотивов непризнания причин неявки уважительными и не обосновал невозможность отложения рассмотрения дела.Верховный Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 313 Кодекса административного судопроизводства Украины суд апелляционной инстанции откладывает рассмотрение дела по ходатайству участника дела, если сообщенные им причины неявки признаются уважительными. Реализация дискреционных полномочий по отложению рассмотрения дела не освобождает суд от обязанности соблюдения принципов верховенства права и пропорциональности.

Суд подчеркнул, что любое решение об отказе в отложении рассмотрения дела должно быть надлежащим образом мотивировано с учетом конкретных обстоятельств и доказательств. Немотивированное игнорирование обоснованного ходатайства приводит к нарушению принципов состязательности сторон, равенства участников процесса и права на справедливое судебное разбирательство.

Верховный Суд обратился к собственной устоявшейся практике и практике Европейского суда по правам человека относительно необходимости обеспечения эффективного участия стороны в судебном процессе. Рассмотрение дела впервые в отсутствие представителя, который надлежащим образом обосновал уважительность причин неявки, лишило его возможности быть выслушанным, что свидетельствует о несоблюдении гарантий справедливого судебного разбирательства.

Учитывая установленное нарушение норм процессуального права, повлиявшее на правильность принятого решения, Верховный Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы, отмене постановления суда апелляционной инстанции и направлении дела на новое апелляционное рассмотрение. Другие доводы кассационной жалобы суд кассационной инстанции не рассматривал в связи с необходимостью нового рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.