Суд по наследственному делу обозначил границы прокурору относительно начала течения срока на апелляцию

Верховный Суд указал, когда для прокурора начинается срок апелляционного обжалования.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 174/803/23 об установлении факта проживания одной семьей с наследодателем на момент открытия наследства.

Суть спора

В 2023 году заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания одной семьей с умершей более пяти лет до открытия наследства. Это было необходимо для юридического оформления наследственных прав как наследника четвертой очереди.

Это было необходимо, поскольку после смерти владелицы квартиры открылось наследство, наследников первой, второй и третьей очередей по закону нет, а была только женщина — наследник четвертой очереди по закону как лицо, проживавшее с наследодателем одной семьей более пяти лет. Завещаний при жизни владелица квартиры не составляла. Однако, подав заявление о принятии наследства после смерти к государственному нотариусу, женщина получила постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство, поскольку отсутствовали доказательства, подтверждающие родственные связи между ними.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил и установил соответствующий факт.

Однако руководитель окружной прокуратуры, действуя в интересах городского совета, почти через год подал апелляционную жалобу и просил восстановить срок на обжалование.

Апелляционный суд:

восстановил прокурору срок на подачу апелляции;

открыл апелляционное производство;

приостановил действие решения суда первой инстанции;

впоследствии отменил решение и оставил заявление без рассмотрения.

Постановление суда апелляционной инстанции было мотивировано преждевременностью вывода суда первой инстанции. Суд указал, что установление факта проживания с умершей одной семьей фактически предоставило заявительнице право на получение наследства и сделало невозможным решение вопроса о признании наследства выморочным и передаче его территориальной общине, поэтому имеется спор между женщиной и Вольногорским городским советом Днепропетровской области, в интересах которого выступает Днепропетровская областная прокуратура, а потому заявление женщины подлежит оставлению без рассмотрения, что не лишает ее права обратиться в суд с соответствующим иском.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что для прокурора как представителя интересов государства течение срока на апелляционное обжалование начинается с момента получения решения соответствующим органом местного самоуправления, а не со времени обнаружения решения в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд также обратил внимание, что, решая вопрос о восстановлении срока на апелляционное обжалование, апелляционная инстанция не учла указанные выводы Верховного Суда, должным образом не оценила приведенные прокурором причины значительного пропуска срока, не установила, когда городской совет получил полный текст решения суда, и не мотивировала восстановление руководителю прокуратуры срока на апелляционное обжалование.

Как подчеркнул Верховный Суд, решение вопроса о восстановлении срока на обжалование находится в пределах дискреционных полномочий национальных судов, однако такие полномочия не являются неограниченными, поэтому суды обязаны указывать основания для восстановления срока.

Таким образом, отмечают в ВС, суд апелляционной инстанции сделал немотивированный вывод о восстановлении прокурору срока на апелляционное обжалование, чем нарушил гарантии статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а потому определение Днепровского апелляционного суда от 20 февраля 2025 года о восстановлении срока на апелляционное обжалование и открытии апелляционного производства подлежит отмене.

Следовательно, допущенное апелляционным судом нарушение норм процессуального права привело к преждевременному рассмотрению дела по существу.

Кроме того, пересматривая в апелляционном порядке решение суда от 24 января 2024 года по апелляционной жалобе руководителя прокурора, действовавшего в интересах государства, суд апелляционной инстанции посчитал, что суд первой инстанции не учел наличие спора о праве между заявительницей и Вольногорским городским советом. Однако судом, как отметили в ВС, не дана оценка имеющемуся в материалах дела заявлению Вольногорского городского совета о рассмотрении дела в отсутствие уполномоченного представителя и разрешении дела на усмотрение суда. Более того, прокурор в апелляционной жалобе также ссылался на позицию Вольногорского городского совета относительно нереализации своего права на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, а именно — отсутствие возражений относительно заявленных требований женщины.

Решение

Верховный Суд:

удовлетворил кассационную жалобу женщины;

отменил определение апелляционного суда о восстановлении срока и открытии апелляционного производства;

отменил постановление апелляционного суда;

передал дело в суд апелляционной инстанции для повторного решения вопроса об открытии апелляционного производства.

Постановление кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

