Суд обязал Минобороны выплатить жене и дочери погибшего в Авдеевке военнослужащего 15 млн гривен

Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск жены и дочери военнослужащего и признал противоправным решение Минобороны о выплате лишь 2 млн грн единовременной помощи.

Тернопольский окружной административный суд решением от 11 марта 2026 года по делу № 500/6439/25 удовлетворил иск жены погибшего военнослужащего к Министерству обороны Украины.

Обстоятельства дела

Истица (жена умершего солдата) и ее малолетняя дочь обратились в суд с иском о признании противоправным и отмене пункта 42 решения комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм, оформленного протоколом от 11 октября 2024 года № 113/975.

Комиссия назначила супруге и дочери погибшего солдата единовременную денежную помощь в размере 2 013 000 грн (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года) в равных долях.

Истица требовала назначить помощь в размере 15 000 000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года и Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», с учетом уже выплаченных сумм.

Смерть солдата наступила 18 апреля 2023 года в результате заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы и защитой Родины (подтверждено справкой штатной 16-й Региональной военно-медицинской комиссии № 653 от 18.04.2024, выпиской из приказа командира воинской части № 1274 от 21.04.2023, уведомлениями семьи от 10.04.2023 и 11.04.2023).

Военнослужащий принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь в н.п. Авдеевка Донецкой области (справки военной части № 3397 от 21.06.2023 и № 2084/4283 от 08.05.2024).

Родители погибшего военнослужащего умерли (подтверждено свидетельствами о смерти).

Министерство обороны Украины отказало в назначении помощи в размере 15 000 000 грн письмом № 220/13/Вых3ВГ/51518 от 25.09.2025 (получено истицей 11.10.2025).

Решение суда первой инстанции

Суд удовлетворил иск полностью:

признал противоправным и отменил пункт 42 решения Министерства обороны Украины, оформленного протоколом заседания комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременной денежной помощи и компенсационных сумм от 11 октября 2024 года №113/975 о назначении единовременной денежной помощи в сумме 2013000 грн.;

обязал Министерство обороны Украины выплатить жене и дочери погибшего солдата единовременное денежное пособие в качестве членам семьи погибшего в результате заболевания и по причинам смерти, связанным с защитой Родины, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года и Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в размере 15 000 000 грн с учетом уже выплаченных сумм;

взыскал за счет бюджетных ассигнований Министерства обороны Украины в пользу истицы судебный сбор в размере 1 211 грн 20 коп.

Суд установил:

смерть военнослужащего наступила во время исполнения обязанностей военной службы вследствие заболевания, связанного с исполнением этих обязанностей, в период военного положения;

после введения военного положения законодатель определил единый размер единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих – 15 000 000 грн (абз. 2 п. 2 постановления КМУ № 168 от 28.02.2022);

норма о 15 000 000 грн имеет обратную силу во времени, поскольку расширяет права лиц и носит компенсационный характер;

срок обращения в суд не пропущен (истица получила отказ в сентябре–октябре 2025 года, иск подан своевременно).

Позиция Верховного Суда, на которую сослался суд

Аналогичный вывод содержится в постановлении Верховного Суда от 22.08.2024 по делу №380/9868/23.

Таким образом, по мнению суда, начиная с 24.02.2022 лицам, имеющим право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего, такая помощь выплачивается именно в размере, определенном абз. 1 пункта 2 Постановления № 168, то есть в размере 15 000 000 гривен, а не в размерах, определенных подпунктом «а» пункта 1 статьи 16-2 Закона № 2011-XII и абз. 2 пункта 5 Порядка № 975.

Военнослужащие считаются выполняющими обязанности военной службы на условиях, определенных Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Военнообязанные и резервисты считаются выполняющими обязанности военной службы, службы в военном резерве, на условиях, определенных Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», указами Президента Украины (часть 3 статьи 16 Закона № 2011-XII).

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба подается в Восьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня вынесения полного судебного решения.

