Суд зобов’язав Міноборони виплатити дружині та донці померлого у Авдіївці військового 15 млн гривень

Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов дружини та дочки військовослужбовця і визнав протиправним рішення Міноборони про виплату лише 2 млн грн одноразової допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський окружний адміністративний суд рішенням від 11 березня 2026 року у справі № 500/6439/25 задовольнив позов дружини померлого військовослужбовця до Міністерства оборони України.

Обставини справи

Позивачка (дружина померлого солдата) та її малолітня дочка звернулися до суду з позовом про визнання протиправним та скасування пункту 42 рішення комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, оформленого протоколом від 11 жовтня 2024 року № 113/975.

Комісія призначила дружині та дочці померлого солдата одноразову грошову допомогу в розмірі 2 013 000 грн (750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2023 року) у рівних частках.

Позивачка вимагала призначити допомогу в розмірі 15 000 000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року та Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з урахуванням уже виплачених сум.

Смерть солдата настала 18 квітня 2023 року внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини (підтверджено довідкою штатної 16 Регіональної військово-лікарської комісії № 653 від 18.04.2024, витягом з наказу командира військової частини № 1274 від 21.04.2023, сповіщеннями сім’ї від 10.04.2023 та 11.04.2023).

Військовослужбовець брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, перебуваючи в н.п. Авдіївка Донецької області (довідки військової частини № 3397 від 21.06.2023 та № 2084/4283 від 08.05.2024).

Батьки померлого військовослужбовця померли (підтверджено свідоцтвами про смерть).

Міністерство оборони України відмовило у призначенні допомоги в розмірі 15 000 000 грн листом № 220/13/Вих3ВГ/51518 від 25.09.2025 (отримано позивачкою 11.10.2025).

Рішення суду першої інстанції

Суд задовольнив позов повністю:

визнав протиправним та скасував пункт 42 рішення Міністерства оборони України, оформленого протоколом засідання комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум від 11 жовтня 2024 року №113/975 про призначення одноразової грошової допомоги в сумі 2013000 грн.;

зобов’язав Міністерство оборони України призначити дружині та дочці померлого солдата одноразову грошову допомогу як членам сім’ї померлого внаслідок захворювання та причин смерті, пов’язаних із захистом Батьківщини, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року та Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у розмірі 15 000 000 грн з урахуванням уже виплачених сум;

стягнув за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства оборони України на користь позивачки судовий збір у розмірі 1 211 грн 20 коп.

Суд встановив:

смерть військовослужбовця настала під час виконання обов’язків військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням цих обов’язків, у період воєнного стану;

після введення воєнного стану законодавець визначив єдиний розмір одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців – 15 000 000 грн (абз. 2 п. 2 постанови КМУ № 168 від 28.02.2022);

норма про 15 000 000 грн має зворотну дію в часі, оскільки розширює права осіб і має компенсаторний характер;

строк звернення до суду не пропущено (позивачка отримала відмову у вересні–жовтні 2025 року, позов подано вчасно).

Позиція Верховного Суду, на яку послався суд

Аналогічний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 22.08.2024 у справі №380/9868/23.

Відтак, на думку суду, починаючи з 24.02.2022 особам, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, виплачується така допомога саме у розмірі, визначеному абз.1 пункту 2 Постанови №168, тобто у розмірі 15000000 гривень, а не у розмірах, визначених підпунктом «а» пункту 1 статті 16-2 Закону №2011-XII та абз. 2 пункту 5 Порядку №975.

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов`язки військової служби, за умов, визначених Законом України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Військовозобов`язані та резервісти вважаються такими, що виконують обов`язки військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом України «Про військовий обов`язок і військову службу», указами Президента України (частина 3 статті 16 Закону №2011-XII).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги рішення набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.