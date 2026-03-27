Верховный Суд разъяснил, когда возможен арест земли в спорах об установлении сервитута

ОП КГС ВС указала, что наложение ареста на земельный участок в спорах об установлении сервитута является эффективной и соразмерной мерой обеспечения иска.

Если во время рассмотрения дела об установлении земельного сервитута существует риск отчуждения участка, наложение ареста на земельный участок, в отношении которого истец просит установить такой сервитут, является соразмерной и адекватной мерой обеспечения иска в пределах имеющегося спора.

Как отметили в Верховном Суде, к таким выводам пришел ВС в составе объединенной палаты Кассационного гражданского суда.

Детали дела

В рассматриваемом деле правоотношения касались разрешения земельного спора между собственниками соседних земельных участков об установлении земельного сервитута.

Во время рассмотрения дела истцы подали заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на земельный участок, в отношении которого ставится вопрос об установлении земельного сервитута.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на земельный участок, чтобы остановить его возможную дальнейшую перепродажу.

Дело было передано на рассмотрение ОП КГС ВС для решения вопроса, допустим ли арест земельного участка в споре об установлении сервитута, учитывая, что по закону (ст. 101 ЗК Украины) сервитут должен сохраняться даже при смене собственника.

ОП КГС ВС пришла к выводу, что при наличии достаточно обоснованного предположения возможности отчуждения во время рассмотрения дела об установлении земельного сервитута земельного участка, в отношении которого заявлены требования об установлении сервитута, наложение ареста на такой земельный участок является соразмерной и адекватной мерой обеспечения иска в рамках существующего спора. Наличие или отсутствие оснований для обеспечения иска суд решает в каждом конкретном деле с учетом установленных фактических обстоятельств.

ОП КГС ВС учла, что согласно ч. 1 ст. 101 ЗК Украины действие земельного сервитута сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, в отношении которого установлен земельный сервитут, к другому лицу.

В то же время ОП КГС ВС отметила, что указанные положения регулируют случаи, когда переход права собственности на земельный участок, в отношении которого установлен земельный сервитут, произошел после вступления в законную силу судебного решения об установлении такого сервитута. Вместе с тем отчуждение имущества непосредственно во время рассмотрения дела может привести к отказу в удовлетворении иска из-за ненадлежащего субъектного состава, что противоречит задачам гражданского судопроизводства.

Принятые в данном деле судом первой инстанции меры обеспечения иска направлены на предотвращение недобросовестного поведения ответчика во время рассмотрения спора, недопущение с его стороны действий, которые могут существенно осложнить или сделать невозможным в будущем разрешение спора и исполнение возможного решения суда. При этом ответчик не лишен права владения и пользования спорным имуществом.

ОП КГС ВС обратила внимание, что участники дела не лишены возможности пользоваться своими правами, предусмотренными статьями 154 (встречное обеспечение), 156 (замена мер обеспечения иска), 158 (отмена мер обеспечения), 159 (возмещение убытков) ГПК Украины. В частности, ч. 1 ст. 159 ГПК Украины предусмотрено право лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены вследствие принятия мер обеспечения иска, на возмещение убытков, причиненных обеспечением иска, за счет лица, по заявлению которого такие меры обеспечения иска были приняты.

Постановление ОП КГС ВС от 2 марта 2026 года по делу № 369/14735/24 (производство № 61-7983сво25).

