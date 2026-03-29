Верховный Суд: отмена акта принудительного отчуждения автомобиля не является надлежащим способом защиты и не влечет его возврата

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу воинской части по делу по иску владелицы автомобиля об отмене приказа о его принудительном отчуждении и обязательстве вернуть транспортное средство после удовлетворения иска судами предыдущих инстанций.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 947/10086/24 по иску физического лица к командованию пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины относительно обжалования приказа о принудительном отчуждении транспортного средства и требования о его возврате.

По результатам кассационного пересмотра суд пришел к выводу о неправильном применении судами предыдущих инстанций норм материального права, в частности без учета правовых выводов Верховного Суда в подобных правоотношениях.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованиями о признании противоправным и отмене приказа командира воинской части о принудительном отчуждении транспортного средства, а также об обязании вернуть это транспортное средство с оформлением соответствующего акта.

Обосновывая иск, истец указывал, что принадлежащий ему автомобиль был отчужден с нарушением законодательства, регулирующего порядок принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения. В частности, отчуждение осуществлено вне надлежащей процедуры, без согласования с военной администрацией, а также фактически не в сроки и не в порядке, определенном приказом и актом. При этом фактическое изъятие транспортного средства произошло ранее — на основании распоряжения областной военной администрации и с участием органов полиции.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют, что транспортное средство было приобретено истцом за границей, доставлено на территорию Украины и находилось на территории морского порта. В марте 2022 года в соответствии с распоряжением военной администрации объекты инфраструктуры вместе с транспортными средствами были переданы для использования органам Национальной полиции.

В дальнейшем военным командованием был издан приказ о принудительном отчуждении имущества и составлен соответствующий акт, после чего транспортное средство было зачислено на баланс воинской части для использования в служебной деятельности. Оценка стоимости автомобиля была проведена уже после составления акта о принудительном отчуждении, без фактического осмотра транспортного средства.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав противоправным и отменив приказ в части отчуждения транспортного средства, а также обязал ответчика вернуть автомобиль истцу. Суд исходил из того, что акт о принудительном отчуждении составлен с нарушением требований законодательства, в частности из-за указания стоимости имущества, определенной после его подписания, а также отсутствия подтверждения невозможности предварительного возмещения. Кроме того, суд учел, что истец является лицом с инвалидностью и использует автомобиль как единственное средство передвижения, что имеет существенное значение для оценки вмешательства в его права.

Апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил решение без изменений, указав, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил нормы права.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверив доводы кассационной жалобы, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения.

Суд исходил из того, что в соответствии с законодательством Украины в условиях военного положения допускается принудительное отчуждение имущества с переходом права собственности к государству при условии предварительного или последующего полного возмещения его стоимости. Такое отчуждение является формой реквизиции — принудительного возмездного отчуждения имущества у собственника в условиях военного положения по мотивам публичного интереса, которое осуществляется в административном порядке и предусматривает приоритет публичного интереса над частным с гарантией последующего возмещения стоимости имущества.

Верховный Суд отметил, что суды предыдущих инстанций не учли обязательные для применения правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 23 октября 2024 года по делу № 712/3525/23, что является основанием для отмены их решений. Отмена такого акта не влечет прекращения права государственной собственности на отчужденное имущество и не восстанавливает права прежнего собственника.

Кроме того, суд указал, что обжалование акта об отчуждении как способ защиты является ненадлежащим, поскольку не обеспечивает восстановление нарушенного права, а также может лишить лицо возможности получения компенсации стоимости имущества в установленном законом порядке.

Выбор истцом ненадлежащего способа защиты является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Верховный Суд также подчеркнул, что требование о возврате имущества является преждевременным, поскольку такая возможность может быть реализована только после прекращения правового режима военного положения при условии сохранности имущества и обращения бывшего собственника с соответствующим требованием.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы материального права и не учли правовые позиции Верховного Суда в подобных правоотношениях, в связи с чем их решения подлежат отмене.

По результатам кассационного рассмотрения Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

