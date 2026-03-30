Военный украл имущество, незаконно завладел авто и продал его: что решил суд в Хмельницком

Хмельницкий горрайонный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего, который совершил кражу, незаконно завладел транспортным средством и сохранял психотропное вещество.

Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел уголовное производство в отношении 26-летнего мужчины, который, будучи военнослужащим Вооружённых Сил Украины, совершил ряд уголовных правонарушений. Суд исследовал обстоятельства дела и вынес обвинительный приговор.

Обстоятельства дела № 686/26861/25

Так, по обстоятельствам дела военнослужащий 30.07.2025 года в 02:00, находясь в квартире знакомого, пока тот спал, похитил мобильный телефон марки iPhone, кошелёк с денежными средствами, свидетельство о регистрации транспортного средства марки Volkswagen, модели Transporter, а также ключи от транспортного средства марки Volkswagen, модели Transporter, 2000 года выпуска.

В дальнейшем, в тот же день, не останавливаясь на достигнутом, заметив автомобиль марки Volkswagen, модели Transporter, 2000 года выпуска, незаконно завладел данным транспортным средством с помощью имевшихся у него похищенных ключей и реализовал указанный автомобиль за 1200 долларов США.

Кроме того, он незаконно приобрёл и хранил при себе особо опасное психотропное вещество — PVP, оборот которого запрещён.

Частичное признание вины и назначение наказания

В суде обвиняемый свою вину в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 357 УК Украины, а именно в тайном хищении чужого имущества, совершённом в условиях военного положения, незаконном завладении транспортным средством и незаконном похищении официального документа, не признал и полностью отрицал предъявленное обвинение. Вину в совершении уголовного проступка, ответственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 309 УК Украины, признал полностью и безоговорочно.

Хмельницкий горрайонный суд признал данного мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 357 УК Украины, и назначил ему наказание:

по ч. 4 ст. 185 УК Украины в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев;

по ч. 1 ст. 289 УК Украины в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

по ч. 1 ст. 309 УК Украины в виде штрафа в размере 1000 (одной тысячи) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 (семнадцать тысяч) грн;

по ч. 1 ст. 357 УК Украины в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 (восемьсот пятьдесят) грн.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательно определено наказание путём поглощения менее строгого наказания более строгим и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 (шесть) месяцев.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

