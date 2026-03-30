Свидетель Иеговы отказался воевать из-за религиозных убеждений – суд подтвердил меру пресечения в виде содержания под стражей

Несмотря на аргументы о мирном образе жизни и религиозных убеждениях, обвиняемый останется под стражей до мая 2026 года.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения), поданную на постановление следственного судьи местного суда, которым удовлетворено ходатайство прокурора Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и продлен его подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2026 года.

Апелляционная жалоба защитника

Защитник указал, что обвиняемый не является субъектом инкриминируемого ему деяния, поскольку он с октября 2004 года является посвященным крещеным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине, поэтому его религиозные убеждения не позволяют проходить военную службу, следовательно, он не подлежит призыву на военную службу по мобилизации и желает воспользоваться правом на замену выполнения военного долга альтернативной (невоенной) службой, которое гарантировано ч. 4 ст. 35 Конституции Украины.

Просил отменить обжалуемое постановление следственного судьи суда первой инстанции и вынести новое, которым в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей было бы отказано. В случае оставления меры пресечения в виде содержания под стражей — просил суд изменить постановление суда первой инстанции и определить залог в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В случае внесения залога возложить на обвиняемого процессуальные обязанности: являться к следователю, прокурору, суду по первому требованию; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Позицию защитника из следственного изолятора с помощью видеоконференцсвязи поддержал обвиняемый.

Позиция прокурора

Прокурор возразил против удовлетворения апелляционной жалобы защитника и указал, что, несмотря на приказ о мобилизации и назначение на должность, военнообязанный год не являлся в воинскую часть и не сообщал о месте жительства. Учитывая это, существуют риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Прокурор добавил, что производство находится на начальной стадии рассмотрения, а содержание обвиняемого под стражей обеспечит выполнение возложенных на него процессуальных обязанностей.

Утверждения подозреваемого и его защитника о том, что он имеет постоянное место жительства, является мирным человеком и по религиозным убеждениям не может быть призван на военную службу в связи с принадлежностью к религиозному объединению Свидетелей Иеговы, являются необоснованными, поскольку из постановления Объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда от 28 октября 2025 года следует, что законодатель четко различает два вида военной службы: срочную военную службу и военную службу по призыву во время мобилизации. Если в случае призыва на срочную военную службу для добросовестного отказника доступна возможность заменить такую службу альтернативной в соответствии с Законом Украины «Об альтернативной (невоенной) службе», то в случае призыва во время мобилизации закон не предусматривает такой возможности и, соответственно, процедуры замены.

Позиция суда

Коллегия судей Ровенского апелляционного суда приняла решение, приняв во внимание актуальную практику Объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе ВС, согласно которой в условиях широкомасштабной агрессии государство преследует легитимную цель обеспечения обороны и может ограничивать возможность добросовестного отказа от мобилизации. Такие ограничения признаны соразмерными с учетом угрозы существованию нации. Нахождение государства в правовом режиме военного положения является весомой причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы.

Решение апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции оставил постановление следственного судьи местного суда без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения

Постановление Ровенского апелляционного суда будет действовать до 11 мая 2026 года и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

