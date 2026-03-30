Апелляционный суд обязал госпредприятие выплатить 81 413 грн одинокой матери: детали дела

19:56, 30 марта 2026
Хмельницкий апелляционный суд подтвердил право сотрудницы государственного предприятия на получение более 81 тыс. грн компенсации за неиспользованный дополнительный социальный отпуск как одинокой матери, отклонив апелляцию работодателя.
Апелляционный суд обязал госпредприятие выплатить 81 413 грн одинокой матери: детали дела
Хмельницкий апелляционный суд признал законным право сотрудницы государственного предприятия на получение 81 413 грн компенсации за неиспользованный дополнительный социальный отпуск, предусмотренный для одиноких матерей. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела № 686/14231/25

Женщина обратилась в суд после того, как Государственное предприятие «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» отказало ей в выплате данной компенсации при увольнении. Работодатель обосновал отказ тем, что предоставленные ею документы не подтверждают статус одинокой матери, самостоятельно воспитывающей ребёнка, а следовательно — и право на дополнительный социальный отпуск.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал требования истца обоснованными и обязал предприятие выплатить ей 81 413 грн компенсации за 90 неиспользованных дней дополнительного социального отпуска.

В апелляционной жалобе предприятие просило отменить это решение и отказать в иске. Апеллянт настаивал, что документы истца не подтверждают её статус одинокой матери в 2016–2024 годах, а также ставил под сомнение правильность расчёта суммы компенсации.

Решение апелляционного суда

Суд установил, что в 2016 году женщина начала работать на предприятии менеджером, а впоследствии была переведена на должность инженера. В апреле 2025 года она получила предупреждение о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности и штата работников, после чего направила предприятию заявление о начислении ей компенсации за неиспользованный дополнительный социальный отпуск как одинокой матери за период работы с 2016 по 2025 годы.

К заявлению она приложила свидетельство о рождении ребёнка; выписку из органов регистрации актов гражданского состояния (регистрация рождения ребёнка проведена в соответствии со ст. 126 Семейного кодекса Украины); справки из школы о том, что отец ребёнка не принимает участия в его воспитании; акт коммунального предприятия городского совета с подписями трёх соседей о том, что истец проживает с сыном по месту регистрации с 2014 года; справку службы по делам детей о том, что отец сына не обращался для определения графика общения с ребёнком.

По мнению апелляционного суда, материалы дела опровергают доводы апелляционной жалобы о недоказанности истцом статуса одинокой матери.

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции: поскольку работодатель не предоставлял истцу дополнительный социальный отпуск как одинокой матери за период с 2016 по 2024 годы, такой отпуск считается неиспользованным и переносится на другой период. Следовательно, при увольнении предприятие обязано выплатить ей компенсацию за неиспользованные дни. При этом апелляционный суд подтвердил правильность расчёта заявленной суммы.

По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

