  Судебная практика
  В Украине

Суд оставил без изменений арест автомобиля скорой помощи, которым перевозили уклонистов

20:50, 30 марта 2026
На специализированный автомобиль скорой помощи был наложен арест.
Суд оставил без изменений арест автомобиля скорой помощи, которым перевозили уклонистов
Фото иллюстративное
Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений арест автомобиля скорой помощи и вещественных доказательств по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

По материалам уголовного производства, в салоне данного транспортного средства обнаружены пятеро граждан Украины, которые, по версии стороны обвинения, за денежное вознаграждение намеревались незаконно пересечь государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Общая стоимость таких «услуг» составляла 60 000 долларов США.

Ранее постановлением следственного судьи районного суда был наложен арест на транспортное средство — специализированный автомобиль скорой помощи, а также другие вещественные доказательства, изъятые в ходе досудебного расследования.

30 марта 2026 года Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи. В апелляционной жалобе защитник просил отменить постановление следственного судьи. В то же время прокурор возражал против этого и настаивал на законности принятого решения.

Проверив материалы производства и доводы сторон, коллегия судей пришла к выводу, что арест имущества наложен обоснованно — с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств. Суд отметил, что изъятое имущество может содержать сведения, имеющие значение для уголовного производства, поэтому оснований для отмены постановления следственного судьи не установлено.

По результатам рассмотрения апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление следственного судьи — без изменений.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

суд Черновцы судебная практика

