Верховный Суд определил юрисдикцию споров о признании недействительными приказов Минюста и полномочия БЭБ

14:30, 31 марта 2026
Спор по иску юридического лица о признании противоправным и отмене приказа Минюста об аннулировании регистрационных действий об изменении руководителя и конечного бенефициарного собственника подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства – СП КХС ВС.
Верховный Суд указал, что спор по иску юридического лица о признании противоправным и отмене приказа Минюста об аннулировании регистрационных действий по изменению руководителя и конечного бенефициарного владельца подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства. Бюро экономической безопасности Украины имеет право обращаться в Минюст с жалобой на такие регистрационные действия с целью реализации Закона Украины «О санкциях».

Детали дела

Верховный Суд в составе палаты Кассационного хозяйственного суда по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах рассмотрел кассационную жалобу Минюста по делу по иску ООО к заявителю с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца о признании противоправным и отмене приказа, а также по иску третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора — Компании к Минюсту с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика — БЭБ о признании противоправным и отмене приказа.

После изменения государственным регистратором сведений о руководителе и конечном бенефициарном владельце ООО БЭБ, считая такие действия нарушающими санкционное законодательство, обратилось в Минюст, который расценил это обращение как жалобу, отменил регистрационные действия и издал приказ об их аннулировании. ООО и Компания обжаловали этот приказ в суде, утверждая, что БЭБ не имело полномочий подавать такую жалобу.

Хозяйственный суд, решение которого оставил без изменений апелляционный хозяйственный суд, иск удовлетворил.

Определением Верховный Суд передал дело на рассмотрение судебной палаты КХС ВС для возможного отступления от ранее сформулированного вывода о хозяйственной юрисдикции таких споров, указав, что они могут подлежать рассмотрению в порядке административного судопроизводства, поскольку связаны с процедурными нарушениями Минюста и защитой прав в сфере публично-правовых отношений, а также с учетом отнесения этой категории дел законодателем к юрисдикции административных судов.

Решение Суда

СП КХС ВС отметила, что определение юрисдикции должно основываться на сути спора, характере правоотношений, содержании и юридической природе обстоятельств дела. Даже если спор связан с действиями органа государственной власти, он может оставаться частноправовым, если предметом обжалования является нарушение корпоративных или имущественных прав конкретных субъектов хозяйствования.

Спор об отмене приказа Минюста является частноправовым, поскольку он непосредственно влияет на корпоративную структуру, управление обществом и реализацию корпоративных прав его участников. Участие субъекта властных полномочий в таких правоотношениях не изменяет природу спора, если его суть — защита корпоративных прав. Спор по делу непосредственно связан с деятельностью и управлением юридическим лицом, следовательно, истец правильно обратился с иском именно в порядке хозяйственного судопроизводства.

Верховный Суд пришел к выводу, что БЭБ имеет право обращаться в Министерство юстиции с жалобой на регистрационные действия в случае выявления признаков нарушения санкционного законодательства, даже если Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» не содержит прямого указания на это. Обращение БЭБ в Минюст является участием в реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики в сфере экономической безопасности в связи с выполнением возложенных на него функций в соответствии со ст. 22 Закона Украины «О Бюро экономической безопасности».

По результатам рассмотрения кассационной жалобы решения судов предыдущих инстанций отменены и принято новое решение об отказе в иске.

Постановление СП КХС ВС от 9.02.2026 года по делу № 910/10897/24.

Лента новостей

