Ветерана обвинили в «сдаче молодых парней в ТЦК»: суд отказал в иске о клевете в Facebook из-за недоказанного авторства

Истец не доказал принадлежность страницы в Facebook ответчику, что стало ключевым основанием для отказа.

Бучачский районный суд Тернопольской области отказал в удовлетворении иска ветерана и общественного деятеля, который требовал признать недостоверными оскорбительные публикации о себе в Facebook, обязать их удалить и взыскать компенсацию морального вреда. Речь шла о постах, в которых его обвиняли в якобы незаконной деятельности, связанной с передачей мужчин в ТЦК, и сопровождали оскорбительными высказываниями.

Суд установил: истец не смог доказать, что именно ответчик является автором или распространителем этих постов. Без установления этого обстоятельства суд признал невозможным привлечение конкретного лица к ответственности, а следовательно — и удовлетворение иска.

Обстоятельства дела №595/297/25

Истец обратился в суд с требованием признать недостоверной информацию, распространенную в Facebook на странице, которую он считал принадлежащей ответчику.

Предметом спора стали публикация и комментарии, в которых, в частности, содержались утверждения: «ці дві морди в Тернополі ймовірно заробляють по 500 грн за кожного молодого хлопця, якого здають в ТЦК…», а также «Не ТЦК платить за такі послуги, а саме замовники, які хочуть відправити на війну своїх ворогів, то використовують цих злодюжок, як посередників». Кроме того, в комментариях указывалось: «кажуть, що спеціально третю дитину робив для того, щоб втекти з війська…».

Истец утверждал, что эти высказывания подаются как фактические утверждения, которые приписывают ему противоправную деятельность, связанную с якобы передачей лиц в территориальные центры комплектования, и не являются лишь оценочными суждениями. По его мнению, такая информация является клеветнической, унижает честь, достоинство и деловую репутацию и формирует негативное отношение к нему как к ветерану, общественному деятелю и руководителю благотворительной организации.

Отдельно истец подчеркивал, что распространение таких заявлений в период общественного напряжения вокруг мобилизации создает риски для его безопасности и безопасности членов семьи, а также влияет на доверие к деятельности возглавляемого им благотворительного фонда.

В связи с этим он просил суд признать информацию недостоверной, обязать ответчика ее удалить и опровергнуть, запретить дальнейшее распространение аналогичных сведений и взыскать моральный вред.

Позиция ответчика

Ответчик возражал против иска и отмечал, что отсутствуют надлежащие доказательства его причастности к публикациям. Он подчеркивал, что скриншоты не подтверждают ни авторство, ни принадлежность страницы, а сами высказывания носят характер предположений и оценочных суждений, которые охватываются свободой выражения мнений.

Кроме того, ответчик указывал на отсутствие доказательств морального вреда и причинно-следственной связи между публикациями и заявленными последствиями.

Выводы экспертизы

Суд учел вывод судебной лингвистической экспертизы, которая установила, что распространенные высказывания имеют негативный и оскорбительный характер и относятся к конкретному лицу. При этом часть из них содержит фактические утверждения, которые могут подлежать проверке, а часть — является оценочными суждениями, в частности из-за использования формулировок «ймовірно» и «кажуть».

В то же время экспертиза не устанавливала автора публикаций и не исследовала технические данные относительно принадлежности аккаунта.

Оценка суда

Суд исходил из того, что в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации истец должен доказать, в частности, факт распространения информации конкретным лицом.

Суд указал, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что именно ответчик является владельцем страницы в Facebook и автором спорных постов. Представленные скриншоты не позволяют однозначно идентифицировать лицо, которое разместило информацию.

Отдельно подчеркнуто, что социальные сети позволяют создавать аккаунты без подтверждения личности, а потому без дополнительных технических исследований установить автора публикаций невозможно. При этом стороны не инициировали проведение компьютерно-технической экспертизы для идентификации владельца аккаунта.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что истец не доказал, что именно ответчик является лицом, которое распространило спорную информацию. В связи с этим суд не перешел к оценке ее достоверности.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Соответственно, не подлежат удовлетворению и требования об опровержении информации, ее удалении, запрете дальнейшего распространения, а также взыскании морального вреда.

Суд также указал, что требование о возмещении морального вреда является производным от установления факта противоправного распространения информации конкретным лицом, а потому при отсутствии такого установления не подлежит удовлетворению.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

