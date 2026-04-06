Поселковый совет хотел лишить опекунства мужчину, который поместил недееспособного брата в интернат – какое решение принял суд

14:47, 6 апреля 2026
Суд объяснил, почему проживание недееспособного мужчины в интернате не является безусловным основанием для назначения директора учреждения его опекуном.
Поселковый совет хотел лишить опекунства мужчину, который поместил недееспособного брата в интернат – какое решение принял суд
Хмельницкий апелляционный суд постановлением по делу № 673/888/24 отклонил апелляционную жалобу Летичевского поселкового совета Хмельницкой области как органа опеки и попечительства и оставил без изменений решение Деражнянского районного суда Хмельницкой области.

Обстоятельства дела

Летичевский поселковый совет Хмельницкой области как орган опеки и попечительства обратился в суд с заявлением, в котором просил освободить жителя общины от исполнения обязанностей опекуна над его недееспособным братом, а вместо этого назначить опекуном директора психоневрологического интерната.

Свои требования поселковый совет обосновал тем, что на основании заявления опекуна и заключения врачебной комиссии в июле 2022 года недееспособного мужчину поместили в психоневрологический интернат, где он находится до сих пор на полном государственном обеспечении. Совет считал, что при таких обстоятельствах брат недееспособного не выполняет своих опекунских обязанностей, поэтому его следует освободить от этих полномочий.

Решение суда первой инстанции

Деражнянский районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении заявления. Суд отметил, что брат недееспособного мужчины выполняет обязанности опекуна: заботится о нем, оказывает помощь в лечении, общается с ним по телефону и при необходимости навещает его. У администрации интерната претензий к опекуну нет. Кроме того, он управляет частью имущества недееспособного брата и оплачивает услуги по электроснабжению.

Поселковый совет не согласился с таким решением – в апелляционной жалобе просил его отменить и удовлетворить заявление.

Как установил суд, обязанности опекуна над своим недееспособным братом мужчина выполнял с 2016 года. В 2022 году он обратился с заявлением в поселковый совет о предоставлении разрешения на помещение его в психоневрологический интернат в связи с существенными изменениями психоэмоционального состояния (неконтролируемая агрессия, повреждение имущества), поскольку амбулаторное лечение не помогало.

Исполком поселкового совета предоставил необходимое разрешение. В то же время рекомендовал брату недееспособного обратиться в суд с заявлением об освобождении его от полномочий опекуна.

Впоследствии поселковый совет инициировал обследование места проживания опекуна. Его результаты подтвердили, что недееспособный мужчина с ним не проживает. Вслед за этим опекунский совет подал на утверждение исполкома заключение об освобождении брата от обязанностей опекуна.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд отметил, что в материалах дела нет доказательств того, что опекун не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязанности и что освобождение его от этих полномочий будет отвечать интересам недееспособного брата.

Коллегия судей подтвердила вывод суда первой инстанции: само по себе пребывание недееспособного лица в учреждении социальной защиты не является безусловным основанием для освобождения опекуна от его полномочий и назначения опекуном директора соответствующего учреждения. Суд обратил внимание, что недееспособный мужчина находится в интернате временно, поскольку нуждается в специальном уходе и лечении.

По результатам апелляционного рассмотрения суд отклонил апелляционную жалобу поселкового совета, а решение суда первой инстанции оставил без изменений.

