Селищна рада хотіла забрати опікунство у чоловіка, який влаштував недієздатного брата в інтернат – що вирішив суд

Суд пояснив, чому проживання недієздатного чоловіка в інтернаті не є безумовною підставою для призначення директора закладу його опікуном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд постановою у справі № 673/888/24 відхилив апеляційну скаргу Летичівської селищної ради Хмельницької області як органу опіки та піклування та залишив без змін рішення Деражнянського районного суду Хмельницької області.

Обставини справи

Летичівська селищна рада Хмельницької області як орган опіки та піклування звернулася до суду із заявою, в якій просила звільнити мешканця громади від виконання обов’язків опікуна над його недієздатним братом, а натомість призначити опікуном директора психоневрологічного інтернату.

Свої вимоги селищна рада обґрунтувала тим, що на підставі заяви опікуна та висновку лікарської комісії у липні 2022 року недієздатного чоловіка влаштували до психоневрологічного інтернату, де він перебуває до цього часу на повному державному забезпеченні. Рада вважала, що за таких обставин брат недієздатного не виконує своїх опікунських обов’язків, тому його слід звільнити від цих повноважень.

Рішення суду першої інстанції

Деражнянський районний суд Хмельницької області у задоволенні заяви відмовив. Суд зауважив, що брат недієздатного чоловіка виконує обов’язки опікуна: дбає про нього, надає допомогу на лікування, спілкується з ним телефоном і за потреби відвідує. Дирекція інтернату претензій до опікуна не має. Крім того, він управляє частиною майна недієздатного брата та сплачує послуги з електропостачання.

Селищна рада не погодилася з таким рішенням – в апеляційній скарзі просила його скасувати та задовольнити заяву.

Як встановив суд, обов’язки опікуна над своїм недієздатним братом чоловік виконував з 2016 року. У 2022 році він звернувся із заявою до селищної ради про надання дозволу на влаштування його до психоневрологічного інтернату у зв`язку із суттєвими змінами психоемоційного стану (неконтрольована агресія, пошкодження майна), бо амбулаторне лікування не допомагало.

Виконком селищної ради надав необхідний дозвіл. Водночас рекомендував брату недієздатного звернутися до суду із заявою про звільнення його від повноважень опікуна.

Згодом селищна рада ініціювала обстеження місця проживання опікуна. Його результати підтвердили, що недієздатний чоловік з ним не проживає. Відтак опікунська рада подала на затвердження виконкому висновок про звільнення брата від обов’язків опікуна.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд зазначив, що у матеріалах справи немає доказів того, що опікун не виконує або неналежно виконує свої обов’язки й що звільнення його від цих повноважень відповідатиме інтересам недієздатного брата.

Колегія суддів підтвердила висновок суду першої інстанції: саме лише перебування недієздатного у закладі соціального захисту не є безумовною підставою для звільнення опікуна від його повноважень і призначення опікуном директора відповідного закладу. Суд звернув увагу, що недієздатний чоловік перебуває в інтернаті тимчасово, позаяк потребує спеціального догляду та лікування.

За результатами апеляційного розгляду суд відхилив апеляційну скаргу селищної ради, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.