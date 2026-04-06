Верховный Суд разъяснил, когда счет является требованием об оплате за оказанные работы или услуги

15:30, 6 апреля 2026
Выставление счета на оплату реально оказанных работ или услуг может квалифицироваться как требование относительно исполнения обязательства, если договором предусмотрена предварительная оплата в четко определенном размере без срока ее осуществления.
Выставление счета на оплату (который содержит основание, сумму и реквизиты для оплаты) может быть квалифицировано как требование в понимании ч. 2 ст. 530 ГК Украины при условии, если: договором предусмотрена предварительная оплата товаров (работ, услуг), четко определен размер такой оплаты, но срок осуществления предварительной оплаты в договоре не определен; хозяйственная операция состоялась (реальное предоставление услуг / выполнение работ).

В ином случае, а именно когда на стороне покупателя, заказчика отсутствует обязанность по предварительной оплате и товар ему не передан (услуги не предоставлены), выставление счета не является требованием в понимании ч. 2 ст. 530 ГК Украины.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе судей объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда.

Обстоятельства дела №914/2625/23

Компания обратилась к Обществу с иском о взыскании штрафных санкций. Иск мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора в части оплаты стоимости предоставленных услуг.

Хозяйственный суд первой инстанции решением, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, иск удовлетворил частично.

ОП КХС ВС, рассмотрев доводы кассационной жалобы Компании, в частности, решила вопрос, является ли счет на оплату в понимании ч. 2 ст. 530 ГК Украины требованием относительно исполнения обязательства.

Выводы Верховного Суда

Суд отметил, что согласно устоявшейся и последовательной позиции Верховного Суда ст. 530 ГК Украины не определена форма предъявления требования кредитором, поэтому последний может осуществить свое право как путем направления платежного требования-поручения, так и путем обращения к должнику с письмом, телеграммой, направления ему счета (счета-фактуры) и т.п.

Форма не может превалировать над содержанием, соответственно, выясняя содержание документа, необходимо исходить из его буквального и логического содержания.

Основным первичным признаком любой хозяйственной операции является ее реальность. Правовые последствия создает именно хозяйственная операция (реальное предоставление услуг / выполнение работ), а не первичные документы.

Суды предыдущих инстанций установили, что в течение расчетного периода объем предоставленной услуги (оплата которой предусмотрена в договоре) еще не известен, а оплата планового объема услуг (который бы стал базой для начисления предварительных платежей) на основе предоставленных пользователем уведомлений относительно планового объема услуги на расчетный период договором не предусмотрена. Счета были выставлены истцом до момента реального предоставления услуг (за каждый расчетный месяц).

Итак, при установленных в деле обстоятельствах выставленные истцом счета не являются требованием (требованиями) в понимании ч. 2 ст. 530 ГК Украины.

