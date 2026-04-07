Передача водопроводных сетей без конкурса нарушает закон о конкуренции — Верховный Суд

14:19, 7 апреля 2026
Передача органом местного самоуправления целостного имущественного комплекса в безвозмездное пользование без проведения конкурсной процедуры является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
Передача органом местного самоуправления объектов водоснабжения и водоотведения, которые составляют целостный имущественный комплекс, в безвозмездное пользование без проведения конкурсной процедуры является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и приводит к недопущению конкуренции на соответствующем рынке.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/1399/25

Городской совет обратился с иском к Антимонопольному комитету Украины о признании недействительным и отмене решения АМК, которым было установлено нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Истец отметил, что переданные в безвозмездное пользование водопроводно-канализационные сети и сооружения не составляли целостного имущественного комплекса, а потому их передача не требовала проведения конкурса.

АМК принял решение, которым признал, что передача городским советом внешних водопроводно-канализационных сетей ПКПП «Теплокоммунсервис» без конкурса нарушает закон о защите экономической конкуренции и ограничивает конкуренцию на рынке водоснабжения и водоотведения.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении иска отказал. Суды пришли к выводу, что переданные объекты фактически являются целостными имущественными комплексами, а их передача в пользование должна была осуществляться на конкурентных началах путем проведения конкурса.

Выводы Верховного Суда

Не согласившись с такими решениями, городской совет обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд, указав на отсутствие вывода относительно определения инженерных сетей как целостного имущественного комплекса и возможности их передачи без конкурса.

Пересматривая дело, КХС ВС указал, что целостным имущественным комплексом является хозяйственный объект с завершенным циклом производства или оказания услуг, который включает совокупность имущества, необходимого для осуществления соответствующей деятельности. Водопроводно-канализационные сети и сооружения в спорных населенных пунктах обеспечивали полный цикл оказания услуг водоснабжения и водоотведения, а потому обоснованно были признаны целостными имущественными комплексами.

КХС ВС подчеркнул, что передача водопроводно-канализационных сетей в безвозмездное пользование одному субъекту хозяйствования без проведения конкурса создает для него преимущества, ограничивает конкуренцию и нарушает законодательство о защите экономической конкуренции.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

