  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Передача водопровідних мереж без конкурсу порушує закон про конкуренцію — Верховний Суд

14:19, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Передача органом місцевого самоврядування цілісного майнового комплексу у безоплатне користування без проведення конкурсної процедури є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
Передача водопровідних мереж без конкурсу порушує закон про конкуренцію — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Передача органом місцевого самоврядування об'єктів водопостачання та водовідведення, що становлять цілісний майновий комплекс, у безоплатне користування без проведення конкурсної процедури є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та призводить до недопущення конкуренції на відповідному ринку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи №910/1399/25

Міська рада звернулася з позовом до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним і скасування рішення АМК, яким було встановлено порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Позивач зазначив, що передані в безоплатне користування водопровідно-каналізаційні мережі й споруди не становили цілісного майнового комплексу, а тому їх передача не потребувала проведення конкурсу.

АМК прийняв рішення, яким визнав, що передача міською радою зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж ПКПП «Теплокомунсервіс» без конкурсу порушує закон про захист економічної конкуренції та обмежує конкуренцію на ринку водопостачання й водовідведення.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовив. Суди дійшли висновку, що передані об’єкти фактично є цілісними майновими комплексами, а їх передача в користування мала здійснюватися на конкурентних засадах шляхом проведення конкурсу.

Висновки Верховного Суду

Не погодившись із такими рішеннями, міська рада звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду, зазначивши про відсутність висновку щодо визначення інженерних мереж як цілісного майнового комплексу та можливості їх передачі без конкурсу.

Переглядаючи справу, КГС ВС вказав, що цілісним майновим комплексом є господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва або надання послуг, який включає сукупність майна, необхідного для здійснення відповідної діяльності. Водопровідно-каналізаційні мережі та споруди у спірних населених пунктах  забезпечували повний цикл надання послуг водопостачання та водовідведення, а тому обґрунтовано були визнані цілісними майновими комплексами.

КГС ВС наголосив, що передача водопровідно-каналізаційних мереж у безоплатне користування одному суб’єкту господарювання без проведення конкурсу створює для нього переваги, обмежує конкуренцію та порушує законодавство про захист економічної конкуренції.

Касаційну скаргу залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КГС ВС

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]