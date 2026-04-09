В Сумах женщина выбросила щенка из авто, но утверждала, что это сделал неизвестный мужчина: что решил суд

Ковпаковский районный суд города Сумы рассмотрел дело о жестоком обращении с животным и оштрафовал женщину.

Ковпаковский районный суд города Сумы рассмотрел материалы, поступившие от Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области, о привлечении женщины к административной ответственности по части первой статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях за жестокое обращение с животным.

Суть дела

Судом установлено, что 28 декабря 2025 года в 14 часов 55 минут в городе Сумы по улице Евгения Коновальца, возле дома №93, правонарушительница, двигаясь на автомобиле, выбросила из окна щенка, оставив его на произвол судьбы. Такими действиями нарушены требования части первой статьи 22 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», а также пункта 3.11 решения Сумского городского совета №4734-МР от 19 августа 2025 года «Об утверждении правил содержания животных в городе Сумы».

В судебном заседании правонарушительница частично признала вину и пояснила, что занимается волонтёрской деятельностью по устройству бездомных собак. По её словам, в день происшествия она вместе с бывшим мужем и неизвестным мужчиной передвигалась на автомобиле марки Chery QQ, при этом последний получил собаку в подарок, а животные находились в салоне автомобиля.

Она также отметила, что перед этим находилась на рынке, где занималась устройством собак, и именно там передала одного из них неизвестному мужчине.

Во время поездки, когда неизвестный мужчина находился на заднем сиденье автомобиля, одна из собак справила естественные потребности, что вызвало его недовольство, после чего он попросил остановить автомобиль и, по её утверждению, выбросил животное.

При этом она указала, что не видела момента выбрасывания и не располагает никакой информацией об этом мужчине.

Согласно статье 1 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», жестокое обращение с животными, в частности, включает оставление животных на произвол судьбы. В соответствии со статьёй 6 данного Закона, воспитание гуманного отношения к животным является составляющей этического, культурного и экологического воспитания граждан. Часть первая статьи 89 КУоАП предусматривает административную ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе за их оставление на произвол судьбы.

Судом исследованы материалы дела, в частности протокол об административном правонарушении, справка о результатах мониторинга информации в сети Интернет, сообщение на линию «102», а также объяснения свидетелей — жителей соответствующей улицы, получивших видеозапись с камер видеонаблюдения. На видеозаписи зафиксировано транспортное средство, однако отсутствуют данные о наличии постороннего лица, которое выходило бы из автомобиля.

Позиции и решение суда

Суд отметил, что частичное признание вины и приведённые объяснения являются способом защиты с целью избежать административной ответственности, поскольку они не подтверждены какими-либо надлежащими и допустимыми доказательствами.

Совокупность исследованных доказательств свидетельствует о доказанности совершения административного правонарушения.

Действия квалифицированы по части первой статьи 89 КУоАП как жестокое обращение с животным.

С учётом характера правонарушения, степени вины, имущественного положения и обстоятельств дела суд пришёл к выводу о необходимости применения административного взыскания в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан без конфискации животного, поскольку животное не принадлежит правонарушительнице и передано волонтёрам в приют.

Постановлением суда правонарушительница признана виновной в совершении административного правонарушения и на неё наложен штраф в размере 3400 гривен без конфискации животного. Также взыскан судебный сбор в размере 665 гривен.

Суд разъяснил, что штраф подлежит уплате не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления, а в случае его неуплаты постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы с возможным взысканием двойного размера штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Сумский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

