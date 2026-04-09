У Сумах жінка викинула цуценя з авто, але стверджувала, що це зробив невідомий чоловік: що вирішив суд

Ковпаківський районний суд міста Суми розглянув справу про жорстоке поводження з твариною та оштрафував жінку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ковпаківський районний суд міста Суми розглянув матеріали, що надійшли від Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення за фактом жорстокого поводження з твариною.

Суть справи

Судом установлено, що 28 грудня 2025 року о 14 годині 55 хвилин у місті Суми по вулиці Євгена Коновальця, біля будинку №93, правопорушниця, рухаючись на автомобілі, викинула з вікна цуценя, залишивши його напризволяще. Такими діями порушено вимоги частини першої статті 22 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», а також пункту 3.11 рішення Сумської міської ради №4734-МР від 19 серпня 2025 року «Про затвердження правил тримання тварин у місті Суми».

У судовому засіданні правопорушниця визнала вину частково та пояснила, що займається волонтерською діяльністю з прилаштування безпритульних собак. За її словами, у день події вона разом із колишнім чоловіком та невідомим чоловіком пересувалась автомобілем марки Chery QQ, при цьому останній отримав собаку як подарунок, а тварини знаходились у салоні автомобіля.

Вона також зазначила, що перед цим перебувала на ринку, де здійснювала прилаштування собак, і саме там передала одного із них невідомому чоловікові.

Під час поїздки, коли невідомий чоловік перебував на задньому сидінні автомобіля, один із собак справив природні потреби, що викликало його невдоволення, після чого він попросив зупинити автомобіль та, за її твердженням, викинув тварину.

При цьому вона зазначила, що не бачила моменту викидання та не володіє жодними відомостями про цього чоловіка.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», жорстоке поводження з тваринами, зокрема, включає залишення тварин напризволяще. Згідно зі статтею 6 цього Закону, виховання гуманного ставлення до тварин є складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Частина перша статті 89 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, у тому числі за їх залишення напризволяще.

Судом досліджено матеріали справи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, довідку щодо результатів моніторингу інформації мережі Інтернет, повідомлення на лінію «102», а також пояснення свідків — мешканців відповідної вулиці, які отримали відеозапис із камер відеоспостереження. На відеозаписі зафіксовано транспортний засіб, однак відсутні дані про наявність сторонньої особи, яка б виходила з автомобіля.

Позиції та рішення суду

Суд зазначив, що визнання вини частково та наведені пояснення є способом захисту з метою уникнення адміністративної відповідальності, оскільки вони не підтверджені жодними належними та допустимими доказами.

Сукупність досліджених доказів свідчить про доведеність вчинення адміністративного правопорушення.

Вчинені дії кваліфіковано за частиною першою статті 89 КУпАП як жорстоке поводження з твариною.

З урахуванням характеру правопорушення, ступеня вини, майнового стану та обставин справи, суд дійшов висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без конфіскації тварини, оскільки тварина не належить правопорушниці та передана волонтерам до притулку.

Постановою суду правопорушницю визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено штраф у сумі 3400 гривень без конфіскації тварини. Також стягнуто судовий збір у розмірі 665 гривен.

Суд роз’яснив, що штраф підлягає сплаті не пізніше ніж через п’ятнадцять днів з дня вручення постанови, а у разі його несплати постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби з можливим стягненням подвійного розміру штрафу.

Постанова може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.