Священнослужителя из Шостки судили за передачу данных о ВСУ

Суд установил, что мужчина через Telegram передавал РФ информацию о расположении украинских военных.

Шосткинский городской районный суд Сумской области вынес приговор, которым признал виновным гражданина Украины в распространении представителю РФ информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что житель г. Шостка, священнослужитель, в период с марта по август 2025 года систематически собирал и передавал через мессенджер «Telegram» информацию о дислокации украинских воинских подразделений.

В суде мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств (искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и инвалидность), суд пришел к выводу о невозможности исправления лица без изоляции от общества.

Стоит отметить, что благодаря надлежащей организации судебного процесса рассмотрение дела было проведено в максимально сжатые сроки – судебное разбирательство длилось чуть больше одного месяца.

Указанный приговор может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

