Священнослужителя из Шостки судили за передачу данных о ВСУ

20:48, 10 апреля 2026
Суд установил, что мужчина через Telegram передавал РФ информацию о расположении украинских военных.
Шосткинский городской районный суд Сумской области вынес приговор, которым признал виновным гражданина Украины в распространении представителю РФ информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что житель г. Шостка, священнослужитель, в период с марта по август 2025 года систематически собирал и передавал через мессенджер «Telegram» информацию о дислокации украинских воинских подразделений.

В суде мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств (искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и инвалидность), суд пришел к выводу о невозможности исправления лица без изоляции от общества.

Стоит отметить, что благодаря надлежащей организации судебного процесса рассмотрение дела было проведено в максимально сжатые сроки – судебное разбирательство длилось чуть больше одного месяца.

Указанный приговор может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

