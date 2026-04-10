Священнослужителя з Шостки судили за передачу даних про ЗСУ

20:48, 10 квітня 2026
Суд встановив, що чоловік через Telegram передавав РФ інформацію про розташування українських військових.
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області ухвалив вирок, яким визнав винним громадянина України у поширенні представнику рф інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Про це повідомили в пресслужбі суду.

Судом встановлено, що мешканець м. Шостка, священнослужитель у період з березня по серпень 2025 року систематично збирав та передавав через месенджер «Telegram» інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. 

В суді чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Попри наявність обставин, що пом’якшують покарання (щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та інвалідність), суд дійшов висновку про неможливість виправлення особи без ізоляції від суспільства.

Варто зазначити, що завдяки належній організації судового процесу розгляд справи було проведено у максимально стислі строки – судовий розгляд тривав трохи більше одного місяця.

Вказаний вирок може бути оскаржений до суду апеляційної інстанції.

