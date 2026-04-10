Вмешательство в газовый счетчик с искривлением данных влечет доначисление неучтенного газа независимо от доказательства вины потребителя — БП ВС

15:05, 10 апреля 2026
Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о правомерности доначисления потребителю стоимости неучтенного объема природного газа и требований об отмене соответствующего решения и возмещении морального вреда.
Потребитель после подписания акта об опломбировании газового счётчика несёт ответственность за его сохранность и в случае любого скрытого вмешательства им или иным лицом, повлекшего искажение данных учёта потребления газа, должен нести ответственность в виде начисления ему неучтённого (доначисленного) объёма природного газа.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда по делу № 542/881/19.

В этом деле АО «ОГС “Полтавагаз”» обратилось с иском к бытовому потребителю природного газа о взыскании стоимости неучтённого объёма природного газа, доначисленного ему вследствие обнаружения на счётчике постороннего предмета, похожего на магнит. Потребитель подал встречный иск о признании противоправным и отмене решения комиссии о доначислении объёма природного газа и его стоимости, а также о возмещении морального вреда.

Суд первой инстанции, с решением которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении первоначального иска и частично удовлетворил встречный иск в связи с отсутствием доказательств несанкционированного вмешательства именно потребителя в работу прибора учёта, которое привело бы к некорректному учёту потреблённого природного газа (занижению его показаний).

Рассматривая данное дело Большая  Палата Верховного Суда отметила, что правовые отношения между оператором газораспределительной сети (Оператор ГРМ) и потребителем чётко регулируются Кодексом газораспределительных систем (Кодекс ГРС), и любое несанкционированное вмешательство в работу средства измерительной техники / газового счётчика со стороны потребителя влечёт последствия, предусмотренные этим Кодексом.

Проанализировав положения Кодекса ГРС, Большая  Палата Верховного Суда пришла к выводу, что Оператор ГРМ после выявления вмешательства в средство измерительной техники / газовый счётчик и после проведения предусмотренных непосредственно Кодексом ГРС процедур, в том числе с учётом того, что у потребителя в соответствии с условиями типового договора и данного Кодекса имеется обязанность по надлежащему использованию средства измерительной техники / газового счётчика и его сохранности, имеет право начислить ему задолженность в соответствии с тем вмешательством, которое совершил он или иное лицо, и за период, прямо предусмотренный Кодексом ГРС.

Искажение данных учёта газа, предпосылкой которого является несанкционированное вмешательство в работу газового счётчика / средства измерительной техники, после проведения всех процедур доказывания этого Оператором ГРМ является основанием для начисления потребителю неучтённого потреблённого газа за соответствующий период и в зависимости от характера вмешательства.

Таким образом, БП ВС подтвердила сформированный Верховным Судом правовой вывод о том, что любое постороннее вмешательство в средство измерительной техники / газовый счётчик, приводящее к искажению данных, является ответственностью именно потребителя, которому передано средство измерительной техники / газовый счётчик на ответственное хранение, а начисление ему стоимости неучтённого потреблённого газа иное толкование положений Кодекса ГРС не имеет правового смысла, в связи с чем не требуется доказывать элементы данного нарушения (действие, способ и последствия).

С учётом изложенного БП ВС отменила решения судов предыдущих инстанций и приняла новое решение об удовлетворении первоначального иска АО «ОГС “Полтавагаз”» и отказе в удовлетворении встречного иска потребителя, указав на нарушение судами требований Кодекса ГРС и отсутствие надлежащей правовой оценки ответственности потребителя за любые действия по вмешательству (скрытому) в средство измерительной техники / газовый счётчик.

