Втручання в газовий лічильник із викривленням даних тягне донарахування необлікованого газу незалежно від доведення вини споживача — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо правомірності донарахування споживачу вартості необлікованого об’єму природного газу та вимог про скасування відповідного рішення і відшкодування моральної шкоди.

ілюстративне фото: Полтавагаз

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Споживач після підписання акта про опломбування лічильника газу несе відповідальність за його збереження і після будь-якого прихованого втручання ним або іншою особою, що має наслідком викривлення даних обліку споживання газу, повинен відповідати за це шляхом нарахування йому необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу.

Такі висновки зробила Велика Палата Верховного Суду у справі № 542/881/19.

У цій справі АТ «ОГС “Полтавагаз”» звернулося з позовом до побутового споживача природного газу про стягнення вартості необлікованого об’єму природного газу, донарахованого йому внаслідок виявлення на лічильнику стороннього предмета, схожого на магніт. Споживач подав зустрічний позов про визнання протиправним і скасування рішення комісії про донарахування об’єму природного газу та його вартості, а також відшкодування моральної шкоди.

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні первісного позову та частково задовольнив зустрічний позов у зв’язку з відсутністю доказів несанкціонованого втручання саме споживача в роботу приладу обліку, яке б призвело до некоректного обліку спожитого природного газу (заниження його показань).

Розглядаючи цю справу, Велика Палата Верховного Суду зауважила, що правові відносини між оператором газорозподільної мережі (Оператор ГРМ) і споживачем чітко регулюються Кодексом газорозподільних систем (Кодекс ГРС) та будь-яке несанкціоноване втручання в роботу засобу вимірювальної техніки / газового лічильника із сторони споживача тягне наслідки, передбачені цим Кодексом.

Проаналізувавши положення Кодексу ГРС, Велика Палата ВС виснувала, що Оператор ГРМ після виявлення втручання в засіб вимірювальної техніки / лічильник газу та після низки проведення ним процедурних питань, передбачених безпосередньо Кодексом ГРС, зокрема і тим, що у споживача відповідно до умов типового договору й цього Кодексу є обов’язок з належного користування засобом вимірювальної техніки / лічильником газу і його збереження, має право нарахувати йому заборгованість відповідно до того втручання, яке здійснив він чи інша особа, і за той період, що прямо передбачений Кодексом ГРС.

Викривлення даних обліку газу, передумовою для якого є несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу / засобу вимірювальної техніки, після проведення всіх процедурних питань доведення цього Оператором ГРМ є підставою для нарахування споживачу необлікованого спожитого газу за той період та відповідно до того втручання, яке відбулося.

Тож ВП ВС підтвердила сформований Верховним Судом правовий висновок про те, що будь-яке стороннє втручання в засіб вимірювальної техніки / лічильник газу, що призводить до викривлення даних, є відповідальністю саме споживача, якому переданий засіб вимірювальної техніки / лічильник газу на відповідальне зберігання, та нарахування йому вартості необлікованого спожитого газу і трактування положень Кодексу ГРС по-іншому не має правового сенсу, а тому не потрібно доводити складники цього порушення (дію, спосіб та наслідки).

З урахуванням наведеного ВП ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій та ухвалила нове рішення про задоволення первісного позову АТ «ОГС “Полтавагаз”» і відмову в задоволенні зустрічного позову споживача, вказавши на порушення судами вимог Кодексу ГРС та відсутність належної правової оцінки відповідальності споживача за будь-які дії щодо втручання (прихованого) в засіб вимірювальної техніки / лічильник газу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.