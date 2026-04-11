Налогообложение членских взносов, уплаченных нерезидентам, как иных доходов с источником происхождения из Украины — постановление КАС ВС

Верховный Суд отметил, что доходы нерезидентов с источником происхождения из Украины, включая регулярные платежи, имеющие признаки экономической выгоды, подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 %.

Контролирующий орган по результатам камеральной проверки пришел к выводу, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществил выплату членских взносов в пользу иностранных организаций (Швейцария и Бельгия), не удержав налог на репатриацию в размере 15 %.

Контролирующий орган квалифицировал эти суммы как иные доходы с источником происхождения из Украины в соответствии с подпунктом «й» подпункта 141.4.1 пункта 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины. Поскольку Фонд не предоставил справки о резидентстве указанных организаций, а также документы, подтверждающие их статус бенефициарного владельца дохода, он был обязан удержать соответствующий налог.

Фонд, оспаривая действия налогового органа, ссылался на то, что соответствующие международные организации не ведут хозяйственную деятельность в Украине, не получают прибыль, не имеют постоянного представительства, а также на положения международных договоров об избежании двойного налогообложения со Швейцарией и Бельгией.

Ключевой вопрос спора касался определения того, являются ли средства, выплаченные в пользу нерезидентов — международных организаций, доходом нерезидента с источником происхождения из Украины.

Верховный Суд признал, что в соответствии с подпунктами 141.4.1 и 141.4.2 пункта 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины доходы нерезидентов с источником происхождения из Украины, включая регулярные платежи, имеющие признаки экономической выгоды (в частности, членские взносы, гранты, роялти и т.п.), подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 %, если иное не предусмотрено международным договором.

Квалификация выплаты как «членского взноса» сама по себе не является основанием для освобождения от налогообложения, поскольку законодательство Украины не предусматривает исключения для такой категории выплат в общем режиме налога на репатриацию. Решающее значение имеет не название или организационно-правовой статус получателя, а фактическая экономическая сущность операции, наличие выгоды у нерезидента и документальное подтверждение права на применение налоговых льгот.

Для применения положений международного договора, которые могут предусматривать освобождение или уменьшение ставки налогообложения, налогоплательщик обязан выполнить требования статьи 103 Налогового кодекса Украины — предоставить справку о налоговом резидентстве нерезидента-получателя дохода, оформленную надлежащим образом, а при необходимости — подтверждение его статуса как бенефициарного владельца дохода.

Отсутствие таких документов делает невозможным применение пониженной ставки или освобождения от налогообложения в соответствии с международным договором.

В данном споре Верховный Суд также подчеркнул, что контролирующий орган не обязан осуществлять правовую квалификацию выплат исключительно по их названию или заявленному статусу иностранной организации. Ключевым критерием является наличие реальной экономической выгоды, получаемой нерезидентом, а также подтверждение его налогового статуса. Выплаты, имеющие постоянный, периодический характер и не сопровождающиеся надлежащим обоснованием освобождения от налогообложения, должны квалифицироваться как иные доходы, с которых удерживается налог на репатриацию.

Подробнее с текстом постановления КАС ВС от 9 июля 2025 года по делу № 640/17030/19 можно ознакомиться по ссылке.

