Военнообязанного, страдающего астмой и рядом других заболеваний, ВЛК признала годным к службе — мужчина обратился в суд

Военнообязанный, страдающий бронхиальной астмой, не согласился с решением ВЛК и добился пересмотра заключения в суде.

Фото: armyinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский окружной административный суд решением по делу № 420/41726/25 удовлетворил иск военнообязанного к военно-медицинской комиссии при соответствующей воинской части.

Обстоятельства дела

Истец, являющийся военнообязанным, обратился в суд с требованием признать противоправной и отменить справку военно-врачебной комиссии № 29/5109 от 12 июня 2025 года, а также обязать комиссию провести повторный медицинский осмотр.

Материалами дела подтверждено, что по результатам медицинского осмотра истца принято постановление, оформленное справкой военно-медицинской комиссии. В справке указан диагноз и постановление ВМК 2: Персистирующая бронхиальная астма с умеренным нарушением функций. Годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВНЗ, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны; негоден к службе в подразделениях специального назначения, на подводных лодках, надводных кораблях, в спецсооружениях.

Не соглашаясь с заключением ВЛК о годности к военной службе, истец указал, что страдает следующими заболеваниями: в частности, персистирующая бронхиальная астма IV степени тяжести, находящаяся в состоянии нестабильной ремиссии; ХОБЛ, клиническая группа Е по классификации GOLD; эмфизема (по данным КТ); ОИ-ССО. Пресбиопия. Начальная катаракта. Ангиопатия сетчатки. Дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза I–II ст. Цефалгический и астено-невротический синдромы. Тинитус. ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. СН I. NYHA II. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Хронический гастродуоденит. Хронический холецистит, вторичная панкреатопатия. Остеохондроз шейного, грудного отделов позвоночника с преобладанием дегенеративно-дистрофических изменений на уровне С4-С5-С6 позвонков с болевым синдромом. Деформирующий остеоартроз I-II ст., киста большеберцовой кости левого коленного сустава. Атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Основанием для обращения послужило то, что по результатам медицинского осмотра истца на основании пункта 47-б графы II Перечня болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, он признан годным к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях (организациях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и непригодным к службе в подразделениях специального назначения, на подводных лодках, надводных кораблях, в спецсооружениях.

Истец не согласился с заключением комиссии, сославшись на нарушение требований Положения о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402, а также на наличие у него заболеваний, которые, по его мнению, дают основания для признания его непригодным к военной службе.

Ответчик отзыв на исковое заявление в суд не подал.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в постановлении от 13.06.2018 года по делу № 806/526/16 отметил, что в рамках административного процесса суд не вправе давать оценку профессиональным действиям конкретных врачей-членов ВЛК при применении ими соответствующих методов осмотра истца, изучения медицинской документации, определении диагнозов и соответствия их конкретной статье Расписания болезней, поскольку это требует специальных знаний в медицинской области.

Также, в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Верховного Суда от 12.06.2020 года по делу №810/5009/18, оценка диагноза истца на предмет того, подпадает ли он под действие статей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, выходит за пределы судебного разбирательства.

Вопрос определения наличия или отсутствия определенного диагноза у истца и его годности (негодности) к военной службе по результатам медицинского обследования является дискреционными полномочиями ВЛК, а потому суд не вправе перебирать на себя полномочия этого органа.

Рассматривая по существу споры по делам об обжаловании решений ВЛК, суд вправе проверить законность заключения ВЛК лишь в пределах соблюдения процедуры принятия данного заключения.

Решение суда

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск в полном объеме.

Суд установил, что при проведении медицинского осмотра 12 июня 2025 года военно-врачебной комиссией были нарушены требования Положения № 402. В частности, обследование было проведено не всеми врачами, определенными Положением для медицинского осмотра военнообязанных.

В то же время, в карте обследования и медицинского осмотра отсутствуют доказательства проведения рентгенологического (флюорографического) обследования органов грудной клетки, общего анализа крови, определения группы крови и резус-фактора (лицам, у которых нет соответствующей отметки в военном билете), ЭКГ, исследования мочи, как это предусмотрено п. 3.4. главы 3 раздела II Положения № 402.

При этом истцу на момент прохождения медицинского осмотра исполнилось 54 года.

Согласно положениям Положения № 402 лицам, которым более 40 лет, обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства проведения истцу во время медицинского осмотра измерения внутриглазного давления и исследования крови на сахар.

Суд также отметил, что ответчик не предпринял никаких действий по подтверждению или опровержению диагноза бронхиальной астмы путем проведения функционального исследования легких с медикаментозными пробами, предусмотренного Приложением № 2 к Перечню заболеваний.

Подводя итог всему вышеизложенному, суд приходит к выводу о том, что постановление военно-медицинской комиссии, оформленное справкой от 12.06.2025 года № 29/5109, является противоправным и подлежит отмене.

В связи с этим суд считает необходимым обязать военно-медицинскую комиссию повторно провести медицинское обследование истца, 1971 года рождения, для определения степени годности к военной службе в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом выводов суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 72 КАС Украины доказательствами в административном судопроизводстве являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, а также другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ч. 1 ст. 77 КАС Украины, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых основываются ее требования и возражения, кроме случаев, установленных статьей 78 настоящего Кодекса.

В то же время, в соответствии с ч. 2 ст. 77 КАС Украины, в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика.

В ходе рассмотрения дела не установлено иных фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, а также доказательств, подтверждающих эти обстоятельства.

Согласно ст. 249 КАС Украины решение суда должно основываться на принципах верховенства права, быть законным и обоснованным. Законным является решение, принятое судом в соответствии с нормами материального права при соблюдении норм процессуального права. Обоснованным является решение, принятое судом на основании полно и всесторонне выясненных обстоятельств по административному делу, подтвержденных теми доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании, с оценкой всех аргументов участников дела.

Учитывая изложенное, выяснив и проверив все фактические обстоятельства дела, объективно оценив доказательства, имеющие юридическое значение, учитывая основные принципы административного судопроизводства, требования законодательства Украины, суд пришел к выводу об удовлетворении иска.

Согласно ч. 1 ст. 2 КАС Украины, задачей административного судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение судом споров в сфере публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

В ходе рассмотрения дела не установлено других фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, и доказательств в подтверждение этих обстоятельств.

Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судебные издержки по уплате судебного сбора в размере 1 211,20 грн.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Апелляционная жалоба на решение может быть подана в Пятый апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня вынесения полного судебного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.