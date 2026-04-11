Військовозобов’язаного з астмою та ще низкою хвороб ВЛК визнала придатним – чоловік звернувся до суду

Військовозобов’язаний із бронхіальною астмою не погодився з ВЛК і домігся перегляду висновку в суді.

Фото: armyinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд рішенням у справі № 420/41726/25 задовольнив позов військовозобов’язаного до військово-лікарської комісії при відповідній військовій частині.

Обставини справи

Позивач, який є військовозобов’язаним, звернувся до суду з вимогою визнати протиправною та скасувати довідку військово-лікарської комісії № 29/5109 від 12 червня 2025 року, а також зобов’язати комісію провести повторний медичний огляд.

Матеріалами справи підтверджено, що за результатами медичного огляду позивача прийнято постанову, яка оформлена довідкою військово-лікарської комісії. У довідці зазначено діагноз та постанова ВЛК 2: Персистуюча бронхіальна астма з помірним порушенням функцій. Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони; непридатним до служби у підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах.

Не погоджуючись з висновком ВЛК щодо придатності до військової служби, позивач зазначив, що має захворювання, зокрема персистуюча бронхіальна астма IV ступінь терапії, в ст. нестійкої ремісії, ХОЗЛ клінічна група Е GOLD Емфізема (по КТ) ОИ-ССО. Пресбіопія. Початкова катаракта. Ангіопатія сітківки. Дисциркуляторна енцефалопатія змішаного генезу І-ІІ ст. Цефалгічний та астено-невротичний синдроми. Тинітус. ІХС. Атеросклеротичний кардіосклероз. СН І. NYHA II. Виразкова хвороба 12 палої кишки. Хронічний гастродуоденіт. Хронічний холецистит, вторинна панкреатопатія. Остеохондроз шийного, грудного відділів хребта з переваленим дегенеративно-дистрофічними змінами на рівні С4-С5-С6 хребців з больовим синдромом. Деформуючий остеоартроз І-ІІ ст., кіста великогомілкової кістки лівого колінного суглобу. Атеросклероз судин нижніх кінцівок.

Підставою для звернення стало те, що за результатами медичного огляду позивача на підставі пункту 47-б графи II Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, визнано придатним до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони та непридатним до служби у підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах.

Позивач не погодився з висновком комісії, посилаючись на порушення вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, та наявність у нього захворювань, які, на його думку, дають підстави для визнання непридатним до військової служби.

Відповідач відзив на позовну заяву до суду не подав.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд у постанові від 13.06.2018 року у справі №806/526/16 зазначив, що у межах адміністративного процесу суд не вправі надавати оцінку професійним діям конкретних лікарів-членів ВЛК при застосуванні ними відповідних методів огляду позивача, дослідження медичної документації, визначенні діагнозів та відповідності їх конкретній статті Розкладу хвороб, оскільки це потребує спеціальних знань у медичній галузі.

Також, відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 12.06.2020 року у справі №810/5009/18, надання оцінки діагнозу позивача на предмет того, чи підпадає він під дію статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступень придатності до військової служби, виходить за межі судового розгляду.

Питання визначення наявності або відсутності певного діагнозу у позивача та його придатності (непридатності) до військової служби за результатами медичного обстеження є дискреційними повноваженнями ВЛК, а тому суд не вправі перебирати на себе повноваження цього органу.

Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку.

Рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю.

Суд встановив, що під час проведення медичного огляду 12 червня 2025 року військово-лікарською комісією порушено вимоги Положення № 402. Зокрема, обстеження проведено не всіма лікарями, визначеними Положенням для медичного огляду військовозобов’язаних.

Водночас, у картці обстеження та медичного огляду відсутні докази проведення рентгенологічного (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки, загального аналізу крові, визначення групи крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку), ЕКГ, дослідження сечі, як це передбачено п. 3.4. Глави 3 Розділу ІІ Положення №402.

При цьому, позивачу станом на момент проходження медичного огляду виповнилось 54 років.

За приписами Положення №402 особам, яким більше 40 років, обов`язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.

Разом з цим, у матеріалах справи відсутні докази проведення позивачу під час медичного огляду виміру внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

Суд також зазначив, що відповідачем не було вчинено дій щодо підтвердження чи спростування діагнозу бронхіальної астми шляхом проведення функціонального дослідження легень з медикаментозними пробами, передбаченого Додатком № 2 до Розкладу хвороб.

Підсумовуючи все вищевикладене, суд доходить висновку про те, що постанова військово-лікарської комісії, яка оформлена довідкою від 12.06.2025 року №29/5109, є протиправною та підлягає скасуванню.

З таких обставин суд вважає за необхідне зобов`язати військово-лікарську комісію повторно провести медичний огляд позивачу, 1971 року народження, щодо визначення ступеню придатності до військової служби відповідно до приписів чинного законодавства та з урахуванням висновків суду.

Відповідно до ч.1. ст.72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У процесі розгляду справи не встановлено інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин.

Згідно зі ст. 249 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Враховуючи викладене, з`ясувавши та перевіривши всі фактичні обставини справи, об`єктивно оцінивши докази, що мають юридичне значення, враховуючи основні засади адміністративного судочинства, вимоги законодавства України, суд дійшов висновку про задоволення позову.

Згідно з ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Крім того, суд стягнув з відповідача на користь позивача судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 211,20 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана до П’ятого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.