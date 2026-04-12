Верховный Суд подтвердил законность решения ВККС о прекращении участия кандидата в конкурсе в апелляционный хозяйственный суд

КАС ВС признал, что ВККС действовала в пределах полномочий, а вывод о неподтверждении способности кандидата осуществлять правосудие является обоснованным и мотивированным.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска кандидата на должность судьи апелляционного хозяйственного суда, который оспаривал решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о неподтверждении его способности осуществлять правосудие. КАС ВС пришел к выводу, что Комиссия действовала в пределах предоставленных полномочий, а ее решение является надлежащим образом мотивированным и таким, что соответствует требованиям закона.

Обстоятельства дела №990/380/25

Истец принимал участие в конкурсе на занятие вакантной должности судьи апелляционного хозяйственного суда и успешно сдал квалификационный экзамен, подтвердив профессиональную компетентность. После этого он был допущен ко второму этапу — исследованию досье и собеседованию.

По результатам этого этапа Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение, которым признала кандидата таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие. Основаниями стали несоответствие критериям личной компетентности, а также наличие обоснованного сомнения относительно соответствия критериям добропорядочности и профессиональной этики. По критерию добропорядочности кандидат получил 0 баллов, что в соответствии с законодательством исключает дальнейшее участие в конкурсе.

Истец просил суд отменить это решение и восстановить его участие в конкурсе, ссылаясь на его немотивированность и на то, что выводы Комиссии основаны на предположениях.

Пределы судебного контроля

Верховный Суд отметил, что оценивание кандидатов на должность судьи относится к дискреционным полномочиям ВККС. Суд не подменяет Комиссию в оценке обстоятельств, однако проверяет, является ли ее решение обоснованным, мотивированным и таким, что не содержит произвольных выводов.

КАС ВС подчеркнул, что решение ВККС должно содержать четкое обоснование того, по каким именно критериям кандидат не соответствует требованиям и на основании каких установленных обстоятельств сделаны соответствующие выводы.

Оценка личной компетентности

Комиссия пришла к выводу о несоответствии кандидата показателям «решительность» и «ответственность». Среди прочего было учтено неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и объяснения кандидата, что в отдельных случаях такие нарушения были обусловлены служебной необходимостью.

КАС ВС согласился с оценкой Комиссии, отметив, что такие объяснения могут свидетельствовать о смещении приоритета с требований закона на собственную оценку целесообразности. Это обоснованно вызвало сомнение в способности кандидата придерживаться принципа ответственности и уважения к закону.

Оценка добропорядочности и профессиональной этики

Верховный Суд отдельно отметил, что наличие обоснованного сомнения хотя бы относительно одного показателя добропорядочности является достаточным основанием для вывода о несоответствии этому критерию в целом.

Одним из ключевых эпизодов стало декларирование дохода членом семьи кандидата. Было установлено, что в декларации указано получение денежного дохода, тогда как фактически доход был получен в неденежной форме. Суд согласился с выводом Комиссии, что представление недостоверной информации в декларации, независимо от наличия умысла, является несовместимым с высокими стандартами добропорядочности кандидата на должность судьи.

Относительно источников происхождения средств Суд поддержал позицию ВККС о наличии обоснованного сомнения. Объем финансовых операций, связанных с взносом в уставный капитал общества и предоставлением займа, существенно превышал официальные доходы семьи. Представленные объяснения не были подтверждены надлежащими доказательствами, что не позволило устранить сомнение в законности происхождения этих средств.

Отдельное внимание Комиссия уделила обстоятельствам приобретения квартиры через ряд правочинов с участием близких лиц кандидата. Несмотря на формальную законность таких операций, противоречивость объяснений относительно их цели и роли участников правочинов обоснованно вызвала сомнение в прозрачности поведения кандидата. Суд подчеркнул, что даже формально правомерные действия могут оцениваться как такие, что не соответствуют стандартам добропорядочности, если они создают обоснованное сомнение в их добросовестности.

Еще одним эпизодом стало получение членом семьи кандидата жилищной субсидии. Суд согласился с выводом Комиссии, что при наличии значительных денежных активов такое получение помощи свидетельствует о недобросовестном использовании права на социальную поддержку. При этом поведение кандидата, который был осведомлен об этих обстоятельствах и не предотвратил их возникновение, обоснованно поставило под сомнение его соответствие этическим стандартам.

Выводы КАС ВС

Верховный Суд пришел к выводу, что решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины содержит надлежащее обоснование, принято на основании установленных обстоятельств и не является произвольным. Комиссия действовала в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, а ее выводы соответствуют критериям, установленным статьей 2 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Доводы истца сводятся к несогласию с оценкой обстоятельств, данной Комиссией, однако не опровергают установленных фактов и не доказывают противоправности оспариваемого решения.

В результате Верховный Суд отказал в удовлетворении иска и оставил решение ВККС без изменений.

