В Киевской области оштрафовали командира роты за небрежное отношение к службе: в подразделении зафиксировали 13 случаев СЗЧ

Сквирский районный суд Киевской области рассмотрел административное дело по привлечению капитана, исполняющего обязанности командира роты, к ответственности за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суть дела

В суд поступили административные материалы о привлечении капитана, который в период с 01 декабря по 29 декабря 2025 года исполнял обязанности командира 14 учебной роты 2 сводного учебного батальона школы индивидуальной подготовки воинской части. Материалы были составлены по результатам проверки, проведённой должностными лицами Военной службы правопорядка во исполнение поручения командира воинской части, направленного на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с самовольным оставлением воинских частей.

В ходе проверки было проанализировано состояние воинской дисциплины в соответствующем батальоне, который дислоцировался на военном полигоне, в частности установлено количество случаев самовольного оставления воинской части военнослужащими в указанный период. По результатам анализа установлено, что значительное количество таких случаев имело место именно в подразделении, которым руководил правонарушитель. Согласно выписке из анализа состояния воинской дисциплины, в указанный период в этой роте зафиксировано 13 случаев самовольного оставления воинской части, что было одним из самых высоких показателей среди подразделений.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в судебное заседание не явилось, хотя было надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения дела, и подало ходатайство о закрытии производства в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Суд, учитывая положения части первой статьи 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях, признал возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Позиция и решение суда

Исследовав материалы дела, суд отметил, что в соответствии со статьёй 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях ответственность наступает за небрежное отношение военного должностного лица к военной службе, а совершение такого деяния в условиях особого периода влечёт повышенную ответственность. Суд учёл, что на момент совершения правонарушения в Украине действует военное положение, введённое Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022, что в соответствии с законодательством является составной частью особого периода.

Оценивая доказательства, в частности протокол о совершении военного административного правонарушения, объяснения военнослужащих, служебные и медицинские характеристики, суд пришёл к выводу о доказанности вины лица в полном объёме. Действия правонарушителя были квалифицированы по части второй статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях как небрежное отношение военного должностного лица к военной службе, совершённое в условиях особого периода.

Санкция части второй статьи 172-15 КУоАП предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест с содержанием на гауптвахте на срок от десяти до пятнадцати суток.

Определяя вид административного взыскания, суд учёл характер правонарушения, степень вины, данные о личности правонарушителя, его положительную характеристику, а также требования статьи 33 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и пришёл к выводу о необходимости применения административного взыскания в виде штрафа как достаточного для его исправления и предупреждения совершения новых правонарушений.

Постановлением суда лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

При этом суд отметил, что в соответствии с законодательством военнослужащий освобождён от уплаты судебного сбора. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней со дня его вынесения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.