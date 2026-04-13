На Київщині оштрафували командира роти за недбале ставлення до служби: у підрозділі зафіксували 13 випадків СЗЧ

Сквирський районний суд Київської області розглянув адміністративну справу щодо притягнення капітана, який виконував обов’язки командира роти, до відповідальності за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Сквирський районний суд Київської області у складі розглянув адміністративну справу № 376/29/26 про притягнення військовослужбовця до відповідальності за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Суть справи

До суду надійшли адміністративні матеріали щодо притягнення капітана, який у період з 01 грудня по 29 грудня 2025 року виконував обов’язки командира 14 навчальної роти 2 зведеного навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини. Матеріали були складені за результатами перевірки, проведеної посадовими особами Військової служби правопорядку на виконання доручення командира військової частини, спрямованого на запобігання, виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням військових частин.

У ході перевірки було проаналізовано стан військової дисципліни у відповідному батальйоні, який дислокувався на військовому полігоні, зокрема встановлено кількість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями у зазначений період. За результатами аналізу встановлено, що значна кількість таких випадків мала місце саме у підрозділі, яким керував правопорушник. Згідно з витягом з аналізу стану військової дисципліни, у вказаний період у цій роті зафіксовано 13 випадків самовільного залишення військової частини, що було одним із найвищих показників серед підрозділів.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, у судове засідання не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, та подала клопотання про закриття провадження у зв’язку з відсутністю у її діях складу адміністративного правопорушення. Суд, враховуючи положення частини першої статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, визнав можливим розглянути справу за її відсутності.

Позиція та рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд зазначив, що відповідно до статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність настає за недбале ставлення військової службової особи до військової служби, а вчинення такого діяння в умовах особливого періоду тягне підвищену відповідальність. Суд врахував, що на момент вчинення правопорушення в Україні діє воєнний стан, запроваджений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, що відповідно до законодавства є складовою особливого періоду.

Оцінюючи докази, зокрема протокол про вчинення військового адміністративного правопорушення, пояснення військовослужбовців, службові та медичні характеристики, суд дійшов висновку про доведеність вини особи у повному обсязі. Дії правопорушника були кваліфіковані за частиною другою статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення як недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Санкція частини другої статті 172-15 КУпАП передбачає накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Визначаючи вид адміністративного стягнення, суд урахував характер правопорушення, ступінь вини, дані про особу правопорушника, його позитивну характеристику, а також вимоги статті 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і дійшов висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу як такого, що є достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових правопорушень.

Постановою суду особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

При цьому суд зазначив, що відповідно до законодавства військовослужбовець звільнений від сплати судового збору. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її винесення.

