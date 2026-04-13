Суд обязал ПФУ перечислить пенсию с учетом новой средней зарплаты и индексации: детали дела

Черкасский окружной административный суд признал противоправными действия ПФУ по расчету пенсии без учета средней заработной платы.

Черкасский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 580/135/26 по иску физического лица к Главным управлениям Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской и Черкасской областях о признании противоправными действий, отмене решения и обязании произвести перерасчет пенсии.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправными действия органа Пенсионного фонда по расчету пенсии по возрасту без применения показателя средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии, а также отменить решение об отказе в перерасчете пенсии и обязать произвести соответствующий перерасчет и выплату.

Обосновывая иск, истец указал, что при назначении пенсии по возрасту с 2023 года ответчик не применил показатель средней заработной платы за 2020–2022 годы, а также в дальнейшем не осуществил индексацию пенсии с применением установленных коэффициентов увеличения в 2023–2025 годах.

Материалами дела установлено, что истцу в 2014 году была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении», выплата которой впоследствии была прекращена в связи с трудоустройством. В 2023 году на основании заявления истца его было формально переведено с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Вместе с тем суд пришел к выводу, что фактически имело место назначение нового вида пенсии, а не перевод.

Решение об отказе в перерасчете пенсии было принято органом Пенсионного фонда по принципу экстерриториальности в соответствии с Порядком № 22-1. Основанием отказа указано применение показателя средней заработной платы, который использовался при предыдущем назначении пенсии.

Ответчики в отзывах на иск указывали, что при переходе с одного вида пенсии на другой применяется показатель средней заработной платы, который учитывался при назначении предыдущего вида пенсии, а также что при перерасчете пенсии соответствующий показатель остается неизменным.

Судом установлено, что в спорных правоотношениях имеет место не перевод с одного вида пенсии на другой в понимании законодательства, а именно назначение нового вида пенсии по другому закону. В связи с этим подлежит применению показатель средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии по возрасту, то есть за 2020–2022 годы.

Также суд установил, что при осуществлении индексации пенсии в 2023–2025 годах ответчиком противоправно не применены коэффициенты увеличения показателя средней заработной платы.

Позиции и решение суда

Оценив доказательства в их совокупности и нормы материального права, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными.

Суд исходил из того, что положения части третьей статьи 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» применяются исключительно в случае перевода между видами пенсий, назначенных по этому же закону. В то время как в данном случае произошло назначение пенсии по возрасту после получения пенсии за выслугу лет, которая назначалась на основании другого нормативного акта, что исключает применение прежнего показателя средней заработной платы.

Суд также учел правовое регулирование порядка индексации пенсий, согласно которому ежегодно с 1 марта осуществляется перерасчет пенсий с применением установленных коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы.

При установленных обстоятельствах суд признал противоправными действия органа Пенсионного фонда по расчету пенсии без применения показателя средней заработной платы за 2020–2022 годы, а также противоправным и подлежащим отмене решение об отказе в перерасчете пенсии.

Суд обязал соответствующий орган Пенсионного фонда осуществить индексацию и перерасчет пенсии с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы за 2020–2022 годы (12236,71 грн) в размере 1,197 с 1 марта 2023 года, 1,0796 с 1 марта 2024 года и 1,115 с 1 марта 2025 года, а также произвести выплату пенсии с учетом проведенного перерасчета, начиная с 5 июля 2025 года.

Кроме того, суд решил вопрос о распределении судебных расходов путем взыскания с каждого ответчика за счет бюджетных ассигнований судебного сбора в размере 532,48 грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение установленного процессуальным законом срока.

