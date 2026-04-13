Суд зобов’язав ПФУ перерахувати пенсію з урахуванням нової середньої зарплати та індексації: деталі справи

Черкаський окружний адмінсуд визнав протиправними дії ПФУ щодо обчислення пенсії без урахування середньої зарплати.

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 580/135/26 за позовом фізичної особи до Головних управлінь Пенсійного фонду України в Дніпропетровській та Черкаській областях щодо визнання протиправними дій, скасування рішення та зобов’язання здійснити перерахунок пенсії.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати протиправними дії органу Пенсійного фонду щодо обчислення пенсії за віком без застосування показника середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року призначення пенсії, а також скасувати рішення про відмову у перерахунку пенсії та зобов’язати здійснити відповідний перерахунок і виплату.

Обґрунтовуючи позов, позивач зазначив, що при призначенні пенсії за віком з 2023 року відповідач не застосував показник середньої заробітної плати за 2020–2022 роки, а також у подальшому не здійснив індексацію пенсії із застосуванням встановлених коефіцієнтів збільшення у 2023–2025 роках.

Матеріалами справи встановлено, що позивачу у 2014 році було призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», виплату якої згодом було припинено у зв’язку з працевлаштуванням. У 2023 році на підставі заяви позивача його було формально переведено з пенсії за вислугу років на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Водночас суд дійшов висновку, що фактично мало місце призначення нового виду пенсії, а не переведення.

Рішення про відмову у перерахунку пенсії було прийнято органом Пенсійного фонду за принципом екстериторіальності відповідно до Порядку № 22-1. Підставою відмови зазначено застосування показника середньої заробітної плати, який використовувався при попередньому призначенні пенсії.

Відповідачі у відзивах на позов вказували, що при переході з одного виду пенсії на інший застосовується показник середньої заробітної плати, який враховувався під час призначення попереднього виду пенсії, а також що під час перерахунку пенсії відповідний показник залишається незмінним.

Судом встановлено, що у спірних правовідносинах має місце не переведення з одного виду пенсії на інший у розумінні законодавства, а саме призначення нового виду пенсії за іншим законом. У зв’язку з цим підлягає застосуванню показник середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком, тобто за 2020–2022 роки.

Також суд встановив, що при здійсненні індексації пенсії у 2023–2025 роках відповідачем протиправно не застосовано коефіцієнти збільшення показника середньої заробітної плати.

Позиції та рішення суду

Оцінивши докази у їх сукупності та норми матеріального права, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими.

Суд виходив із того, що положення частини третьої статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» застосовуються виключно у випадку переведення між видами пенсій, призначених за цим самим законом. Натомість у даному випадку відбулося призначення пенсії за віком після отримання пенсії за вислугу років, яка призначалась на підставі іншого нормативного акта, що виключає застосування попереднього показника середньої заробітної плати.

Суд також врахував правове регулювання порядку індексації пенсій, відповідно до якого щорічно з 1 березня здійснюється перерахунок пенсій із застосуванням визначених коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати.

За встановлених обставин суд визнав протиправними дії органу Пенсійного фонду щодо обчислення пенсії без застосування показника середньої заробітної плати за 2020–2022 роки, а також протиправним і таким, що підлягає скасуванню, рішення про відмову у перерахунку пенсії.

Суд зобов’язав відповідний орган Пенсійного фонду здійснити індексацію та перерахунок пенсії із застосуванням коефіцієнтів збільшення показника середньої заробітної плати за 2020–2022 роки (12236,71 грн) у розмірі 1,197 з 1 березня 2023 року, 1,0796 з 1 березня 2024 року та 1,115 з 1 березня 2025 року, а також провести виплату пенсії з урахуванням проведеного перерахунку, починаючи з 5 липня 2025 року.

Крім того, суд вирішив питання щодо розподілу судових витрат шляхом стягнення з кожного відповідача за рахунок бюджетних асигнувань судового збору у розмірі 532,48 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом встановленого процесуальним законом строку.

