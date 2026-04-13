БП ВС определила, кто продлевает сроки расследования в объединенных делах: ключевой является дата первого производства

В случае объединения нескольких уголовных производств, если первое начато до 16 марта 2018 года, продление сроков досудебного расследования в объединенном производстве относится к компетенции прокурора, тогда как в случаях, когда первое производство начато после этой даты, – к компетенции следственного судьи – БП ВС.

В уголовных производствах, начатых до 16 марта 2018 года, то есть до вступления в силу Закона Украины от 3 октября 2017 года № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», полномочия продлевать срок досудебного расследования принадлежат прокурору, тогда как в производствах, начатых после этой даты, такие полномочия принадлежат следственному судье. В случае объединения уголовных производств определяющим является время начала первого из них.

В то же время если в первом из объединенных производств, которое было внесено в ЕРДР до 16 марта 2018 года, срок досудебного расследования был продлен следственным судьей вместо прокурора, это не является основанием для закрытия дела, поскольку судебный контроль обеспечивает более высокий уровень процессуальных гарантий прав участников по сравнению с прокурорским надзором.

Как сообщили в Верховном Суде, такие выводы сделала Большая Палата ВС.

В этом деле объединенное уголовное производство в отношении трех граждан Украины определением суда первой инстанции, оставленным без изменений апелляционным судом, было закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования (п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины). Суды считали, что в этом производстве срок досудебного расследования должен был продлевать следственный судья, а не прокурор. Хотя сведения о первом уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР до введения в действие положений Закона № 2147-VIII, по другим уголовным правонарушениям такие сведения были внесены после этой даты.

Ключевой вопрос, который возник перед Большой Палатой Верховного Суда в этом деле, касался определения субъекта, уполномоченного продлевать сроки досудебного расследования в объединенных уголовных производствах.

БП ВС акцентировала на том, что если в ст. 5 УПК Украины речь идет о совершении отдельных процессуальных действий и принятии отдельных процессуальных решений, то в п. 4 § 2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII установлено запрещение применения обратной силы во времени к делам (уголовным производствам), по которым сведения о уголовном правонарушении внесены в ЕРДР до введения в действие этих изменений. Именно такое различие в формулировке правил обратного действия закона во времени является определяющим.

Также БП ВС отметила, что законодатель в п. 4 § 2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII применил термин «дела», а не «процессуальные действия» или «процессуальные решения». Такая формулировка свидетельствует о намерении законодателя определить порядок применения нового правового режима не к отдельным процессуальным актам, а к уголовному производству в целом как целостному правовому явлению.

БП ВС обратила внимание, что при объединении материалов нескольких досудебных расследований законодатель в ч. 6 ст. 219 УПК Украины предусмотрел специальные правила определения общего срока досудебного расследования, однако не изменил правила определения субъекта продления срока. Поскольку ч. 7 ст. 217 УПК Украины прямо указывает на день начала расследования ранее начатого производства как начальный момент отсчета для объединенного производства, то и полномочия по продлению срока сохраняются за тем субъектом, который был уполномочен на момент начала этого ранее начатого производства.

Кроме того, БП ВС подчеркнула, что иной подход, а именно применение различных правовых режимов продления сроков досудебного расследования в рамках одного объединенного уголовного производства, противоречил бы принципу процессуальной экономии и приводил бы к правовой неопределенности.

С учетом изложенного БП ВС пришла к следующим выводам относительно применения нормы права:

субъектом, уполномоченным продлевать срок досудебного расследования, является прокурор или следственный судья в зависимости от даты внесения сведений в ЕРДР;

в производствах, начатых до 16 марта 2018 года, полномочия по продлению сроков принадлежат прокурору, в ином случае – действует порядок, предусматривающий обращение к следственному судье;

в случае объединения производств, если первое начато до 16 марта 2018 года, продление сроков отнесено к компетенции прокурора, а если после этой даты – к компетенции следственного судьи;

продление срока следственным судьей вместо прокурора в производствах, начатых до 16 марта 2018 года, не является таким нарушением норм процессуального права, которое может служить основанием для их закрытия, поскольку такой порядок обеспечивает более высокий уровень процессуальных гарантий прав и законных интересов лиц в уголовном производстве.

Итак, в этом деле Большая Палата Верховного Суда удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила определения судов предыдущих инстанций, назначив новое рассмотрение производства в суде первой инстанции.

Постановление БП ВС от 25 февраля 2026 года по делу № 755/15993/18.

