Могут ли посты в Instagram после сотрудничества считаться разглашением информации бизнеса — как это оценивает суд

Суд пояснил, почему посты в Instagram не всегда влекут ответственность для бывшего работника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После прекращения сотрудничества между бизнесом и работниками конфликты нередко переходят в плоскость обвинений в разглашении информации или использовании наработанных подходов — в частности через публикации в социальных сетях, таких как Instagram. Особенно когда стороны заранее подписывают соглашения о неразглашении (NDA) и предусматривают значительные штрафы за их нарушение.

Впрочем, как показывает судебная практика, сам факт существования таких договоренностей еще не гарантирует их принудительного исполнения.

Именно вокруг таких обстоятельств возник спор между владелицей груминг-салона и ее бывшей сотрудницей. Истец утверждала, что после завершения сотрудничества ответчик не удалила упоминания о бренде со своих страниц в Instagram и других соцсетях, передала конфиденциальную информацию третьим лицам и фактически воспроизвела элементы бизнеса в собственной деятельности. За это она требовала взыскать 660 тысяч гривен штрафа в соответствии с условиями заключенных соглашений.

Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что эти утверждения не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами. Представленные скриншоты из Instagram и других платформ, комментарии в соцсетях и видеозаписи не доказывают, что именно ответчик распространяла конфиденциальную информацию или нарушила условия договоренностей. Именно отсутствие доказанного факта нарушения стало решающим основанием для отказа в удовлетворении иска.

Обстоятельства дела № 753/16348/25

Спор возник после прекращения отношений между владелицей груминг-салона и лицом, которое сотрудничало с ней на основании гиг-контракта и других договоренностей.

После завершения сотрудничества стороны подписали два ключевых соглашения: о расторжении отношений и о неразглашении информации (NDA). Они предусматривали, в частности, обязанность не распространять конфиденциальную информацию, не использовать бренд и удалить упоминания о нем из социальных сетей. За нарушение этих условий были установлены штрафы.

Истец утверждала, что ответчик:

не удалила публикации в соцсетях;

передала конфиденциальную информацию третьим лицам;

использовала элементы бренда после прекращения сотрудничества.

Общая сумма заявленных штрафов составила 660 тыс. грн.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего дело поступило в апелляцию.

Позиция апелляции: ключевое — отсутствие надлежащих доказательств

Киевский апелляционный суд оставил решение без изменений, согласившись с главным выводом: истец не доказал факта нарушения обязательств.

Суд подчеркнул, что в соответствии с процессуальным законом именно сторона, заявляющая требования, должна доказать обстоятельства, на которые ссылается. При этом доказывание не может основываться на предположениях.

Представленные истцом материалы — скриншоты, комментарии третьих лиц в соцсетях, видеозаписи — не подтверждают:

что именно ответчик распространяла конфиденциальную информацию;

каково содержание этой информации;

наличие причинно-следственной связи между ее действиями и заявленными требованиями.

Суд прямо указал, что такие доказательства не содержат сведений, относящихся к предмету доказывания по делу, а следовательно являются ненадлежащими.

Коммерческая тайна: не вся информация является защищенной

Отдельное внимание суд уделил вопросу коммерческой тайны.

Апелляционная инстанция подтвердила: для признания информации конфиденциальной или составляющей коммерческую тайну необходимо доказать, что она:

не является общедоступной;

имеет коммерческую ценность;

была предметом мер по сохранению ее секретности.

В данном деле истец не доказал ни конкретный объем такой информации, ни ее ценность, ни факт доступа ответчика к ней в соответствующем объеме.

Кроме того, суд указал, что визуальные элементы — дизайн помещения, стилистика, оформление — являются открытыми для восприятия и сами по себе не могут считаться коммерческой тайной в понимании законодательства.

Соцсети и электронные доказательства: чего не хватило

Апелляционный суд отдельно оценил представленные электронные доказательства.

Скриншоты и комментарии пользователей социальных сетей не подтверждают, что именно ответчик распространяла информацию или инициировала такие публикации. Ссылки на действия третьих лиц не являются доказательством нарушения NDA.

Так же видеозаписи страниц в соцсетях не доказывают использование бренда или конфиденциальной информации способом, который бы нарушал условия договоров.

Суд подчеркнул: отсутствие надлежащего подтверждения авторства, содержания и обстоятельств распространения информации не позволяет признать такие доказательства достаточными.

Экспертиза и новые доказательства: процессуальные пределы

Доводы апелляционной жалобы о необходимости назначения экспертизы суд отклонил.

Коллегия указала, что истец не заявлял соответствующего ходатайства в суде первой инстанции и не обосновывал, какие именно обстоятельства должен установить эксперт. При таких условиях суд не обязан инициировать экспертизу по собственной инициативе.

Также апелляционный суд отказал в принятии новых доказательств, представленных уже на стадии апелляции, поскольку истец не доказал невозможность их представления ранее. Само по себе убеждение стороны в достаточности предыдущих доказательств не является основанием для их последующего приобщения.

Характер правоотношений не повлиял на результат

В деле поднимался вопрос о природе отношений между сторонами — трудовые или гражданско-правовые.

Апелляционный суд фактически отстранился от этого спора, указав, что даже установление характера отношений не влияет на разрешение дела. Решающее значение имеет отсутствие доказанного факта нарушения условий NDA и других договоренностей.

Вывод: без доказанного нарушения — без ответственности

Апелляционный суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Истец не доказал:

факт разглашения конфиденциальной информации;

использование бренда или его элементов;

наличие нарушений, за которые предусмотрены штрафы.

В связи с этим апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение об отказе в иске — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.