Должностное лицо сельсовета, подписавшая инструкцию, не смогла отменить штраф 34 тысячи грн за нарушение воинского учета

11:15, 16 апреля 2026
Суд установил, что распоряжением сельского головы была утверждена должностная инструкция инспектора соответствующего отдела, а истец была ознакомлена с инструкцией под подпись.
Должностное лицо сельсовета, подписавшая инструкцию, не смогла отменить штраф 34 тысячи грн за нарушение воинского учета
Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел дело №303/7308/25 о привлечении должностного лица к административной ответственности за нарушение правил ведения воинского учета.

Как установил суд, постановлением от 17 сентября 2025 года инспектора Ивановецкого сельского совета оштрафовали на 34 тысячи гривен по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Основанием стало ненадлежащее ведение воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в период с апреля по сентябрь 2025 года. Должностное лицо нарушила требования абз. 12 ст. 18 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и абз. 8 п. 34 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ №1487 от 30.12.2022.

Согласно материалам дела, должностное лицо занимала должность инспектора отдела организационно-кадровой, оборонной и мобилизационной работы и была ответственна за ведение воинского учета в территориальной громаде. Ее обязанности были определены должностной инструкцией, с которой она была ознакомлена под подпись.

Суд указал, что в соответствии с п. 8 постановления КМУ от 30.12.2022 №1487 обязанности по ведению воинского учета в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях возлагаются на работников службы персонала, службы управления персоналом.

При отсутствии штатной единицы службы персонала обязанности по ведению воинского учета возлагаются на лицо, которое ведет учет работников.

Работники по вопросам мобилизационной работы или мобилизационных подразделений (при наличии) непосредственно организуют работу по бронированию военнообязанных и контролю за состоянием ведения воинского учета.

Основанием для привлечения к ответственности должностного лица стали нарушения:

  • абз. 8 п. 34 «Порядка организации и ведения воинского учета призывников..»,
  • абз. 12 ст. 18 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»
  • абз. 3 ст. 15 Закона Украины «Об обороне».

В пункте 10 постановления КМУ от 30.12.2022 №1487 предусмотрено, что при наличии на воинском учете менее 500 призывников, военнообязанных и резервистов обязанности по ведению воинского учета возлагаются на лицо службы персонала, которому устанавливается доплата в размере до 50 процентов должностного оклада, а для государственных служащих — в пределах экономии фонда оплаты труда.

Суд установил, что 1 мая 2023 года распоряжением сельского головы была утверждена должностная инструкция инспектора соответствующего отдела. Истец была ознакомлена с инструкцией под подпись.

Согласно материалам дела и Порядку №1487, именно она была определена ответственной за ведение воинского учета в Ивановецком сельском совете.

Таким образом, суд пришел к выводу, что истец является должностным лицом, ответственным за ведение воинского учета.

