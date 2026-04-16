Посадовиця сільради, яка підписала інструкцію, не змогла скасувати штраф 34 тисяч грн порушення військового обліку

11:15, 16 квітня 2026
Суд встановив, що розпорядженням сільського голови було затверджено посадову інструкцію інспектора відповідного відділу, а позивачка була ознайомлена з інструкцією під підпис.
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув справу №303/7308/25 щодо притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності за порушення правил ведення військового обліку.

Як встановив суд, постановою від 17 вересня 2025 року інспектора Івановецької сільської ради було оштрафовано на 34 тисячі гривень за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Підставою стало неналежне ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у період з квітня по вересень 2025 року. Посадовиця порушила вимоги абз. 12 ст. 18 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» та абз. 8 п. 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ №1487 від 30.12.2022.

Згідно з матеріалами справи, посадовиця обіймала посаду інспектора відділу організаційно-кадрової, оборонної та мобілізаційної роботи та була відповідальною за ведення військового обліку в територіальній громаді. Її обов’язки були визначені посадовою інструкцією, з якою вона була ознайомлена під підпис.

Суд вказав, що відповідно до п. 8 постанови КМУ від 30.12.2022 №1487 обов'язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом.

У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов'язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників.

Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) безпосередньо організовують роботу з бронювання військовозобов'язаних та контролю за станом ведення військового обліку.

Підставою для притягнення до відповідальності посадовиці стали порушення:

  • абз. 8 п. 34 «Порядку організації та ведення військового обліку призовників..»,
  • абз. 12 ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
  • абз. 3 ст. 15 Закону України «Про оборону».

У пункті 10 постанови КМУ від 30.12.2022 №1487 передбачено, що за наявності на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов'язаних та резервістів обов'язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а для державних службовців – у межах економії фонду оплати праці.

Суд встановив, що 1 травня 2023 року розпорядженням сільського голови було затверджено посадову інструкцію інспектора відповідного відділу. Позивачка була ознайомлена з інструкцією під підпис.

Згідно з матеріалами справи та Порядком №1487, саме вона була визначена відповідальною за ведення військового обліку в Івановецькій сільській раді.

Таким чином, суд дійшов висновку, що позивачка є посадовою особою, відповідальною за ведення військового обліку.

Стрічка новин

