Суд отменил штраф за ВВК в 17 тысяч грн: ТЦК не доказал, что мужчина был «ограниченно пригодным»

7ААС пришел к выводу, что ТЦК не подтвердил ключевое обстоятельство дела и нарушил требования к доказыванию.

Седьмой апелляционный административный суд отменил постановление ТЦК, которой военнообязанного было оштрафовано на 17 тысяч гривен за якобы нарушение мобилизационного законодательства. Речь шла о ситуации, когда лицо, ранее признанное «ограниченно пригодным», не прошло повторный медицинский осмотр в установленный срок после изменений в законодательстве.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что сама по себе обязанность пройти военно-врачебную комиссию действительно существует и является общей для соответствующей категории военнообязанных. Однако наложение штрафа возможно лишь тогда, когда орган власти надлежащим образом докажет, что лицо подпадало под эту обязанность и нарушило ее, а также соблюдет установленную процедуру привлечения к ответственности. В данном деле такие требования соблюдены не были, что и стало основанием для отмены постановления.

Обстоятельства дела №717/2844/25

Истца было привлечено к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — за нарушение законодательства о мобилизации в особый период. Основанием для наложения штрафа стала позиция территориального центра комплектования о том, что лицо не прошло повторный медицинский осмотр (ВВК) до 5 июня 2025 года.

Речь идет о выполнении требований законодательства, принятого после отмены категории «ограниченно пригодный». В соответствии с переходными положениями измененного закона, граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели такой статус, были обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования или воспользоваться электронным кабинетом для получения направления на военно-врачебную комиссию.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что обязанность пройти ВВК установлена законом, а отсутствие персонального уведомления не освобождает лицо от ее выполнения, поскольку закон считается доведенным до сведения граждан после официального опубликования.

Позиция апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что обязанность прохождения повторного медицинского осмотра является императивной и не зависит от индивидуального уведомления. В то же время предметом проверки стало не столько наличие обязанности, сколько соблюдение процедуры привлечения к административной ответственности.

Коллегия судей установила, что в протоколе об административном правонарушении и в постановлении о наложении взыскания отсутствуют ссылки на доказательства, на основании которых орган пришел к выводу о том, что лицо было признано «ограниченно пригодным» к военной службе. В материалах административного дела, которые стали основанием для вынесения постановления, не было надлежащим образом зафиксировано документов, подтверждающих этот статус.

Попытка ответчика предоставить соответствующие документы уже в ходе апелляционного рассмотрения не устранила выявленные нарушения, поскольку такие материалы не были частью доказательной базы на момент рассмотрения дела органом, принимавшим решение о привлечении к ответственности. Суд подчеркнул, что нарушения порядка фиксации и оценки доказательств на стадии административного производства не могут быть исправлены постфактум.

Процедура как условие ответственности

Апелляционный суд обратил внимание на нарушение требований Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно доказательств, содержания протокола, обязанностей органа при рассмотрении дела и требований к постановлению. В решении подчеркнуто, что привлечение лица к административной ответственности возможно лишь при наличии установленного события правонарушения и доказанной вины, подтвержденных надлежащими и допустимыми доказательствами.

Отдельно суд подчеркнул процессуальный принцип административного судопроизводства: в делах об оспаривании решений субъектов властных полномочий именно на ответчика возлагается обязанность доказать правомерность своего решения.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд отменил решение Кельменецкого районного суда Черновицкой области и принял новое постановление, которым иск удовлетворен частично. Постановление территориального центра комплектования о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа отменено.

В то же время суд отказал в удовлетворении требования о закрытии дела, указав, что такие полномочия в данной категории споров определены статьей 286 Кодекса административного судопроизводства Украины. С учетом установленных нарушений процедуры дело направлено на новое рассмотрение в соответствующий орган.

