В семье некому ухаживать за братом с инвалидностью — суд обязал ТЦК предоставить отсрочку мужчине

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский окружной административный суд решением от 9 апреля 2026 года стал на сторону военнообязанного, который обратился за отсрочкой от мобилизации из-за ухода за родным братом с инвалидностью. Мужчина объяснял, что именно он осуществляет постоянный уход, поскольку другие близкие родственники не могут этого делать: отец является лицом пожилого возраста и по медицинскому заключению не способен ухаживать за сыном, а другой брат также имеет проблемы со здоровьем.

Несмотря на это, после повторного обращения за отсрочкой комиссия при территориальном центре комплектования отказала, сославшись на якобы недостаточность документов. Суд проверил обстоятельства и пришел к выводу, что при таких условиях истец имеет предусмотренное законом право на отсрочку, а отказ был необоснованным. В связи с этим орган обязан принять решение о ее предоставлении.

Обстоятельства дела №460/2702/26

Истец состоит на воинском учете и ранее уже пользовался отсрочкой как лицо, осуществляющее уход за братом с инвалидностью. После завершения срока ее действия он в январе 2026 года повторно обратился с заявлением о предоставлении отсрочки через центр предоставления административных услуг, приложив подтверждающие документы.

Его брат является лицом с инвалидностью II группы и после тяжелой черепно-мозговой травмы утратил способность к самообслуживанию. Заключениями врачебно-консультативной комиссии установлено, что он нуждается в постоянном постороннем уходе, в частности на дому, а также в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе.

Суд установил, что другой брат истца по состоянию здоровья не может осуществлять уход, а отец является лицом пожилого возраста и также не способен выполнять такие обязанности, что подтверждено медицинским заключением. Факт постоянного ухода истцом подтвержден актом обследования. Кроме того, лицо с инвалидностью письменно определило именно истца как того, кто осуществляет уход.

Несмотря на это, комиссия при ТЦК отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на якобы отсутствие полной информации относительно членов семьи первой степени родства.

Позиция суда

Суд проанализировал положения пункта 14 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и пришел к выводу, что истец соответствует критериям для получения отсрочки.

Установлено, что брат истца является лицом с инвалидностью II группы, которое нуждается в постоянном постороннем уходе, а другие члены семьи, которые могли бы его обеспечить, отсутствуют или не способны осуществлять уход по состоянию здоровья. Совокупность предоставленных доказательств подтверждает, что именно истец выполняет эти обязанности на постоянной основе.

Суд отклонил аргументы ответчика о неполноте документов, указав, что представленные материалы являются достаточными для установления права на отсрочку, а при необходимости комиссия имела возможность истребовать дополнительную информацию.

В решении подчеркнуто, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязаны действовать в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом. Рассмотрение заявлений об отсрочке должно происходить с учетом всех обстоятельств дела, а не формально.

Суд также применил подход эффективной судебной защиты, согласно которому избранный способ защиты должен обеспечивать реальное восстановление нарушенного права, а не ограничиваться формальным констатированием нарушения.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск.

Признан противоправным отказ территориального центра комплектования в предоставлении отсрочки. Соответствующий орган обязан принять решение о предоставлении истцу отсрочки от призыва во время мобилизации и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Также суд взыскал с ответчика в пользу истца судебный сбор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.