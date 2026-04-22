Как одна подпись в Резерв+ привела к штрафу 17 тысяч грн — риски для военнообязанных

Мужчина не явился по повестке, а позже признал нарушение через «Резерв+» — суд оставил штраф в силе.

Новобаварский районный суд города Харькова подтвердил правомерность штрафа в размере 17 000 грн, наложенного ТЦК за неявку по повестке. Суд пришел к выводу, что даже в случае фактического неполучения повестки лицо считается надлежащим образом уведомленным, если почтовое отправление вернулось с отметкой «адресат отсутствует», при условии, что вызов осуществлен в соответствии с установленной процедурой.

Отдельно суд обратил внимание на поведение самого истца: после фиксации нарушения он через приложение «Резерв+» подал заявление о признании правонарушения и согласии на привлечение к ответственности без своего участия. По оценке суда, такое заявление имеет юридические последствия и может быть основанием для вынесения постановления, даже если впоследствии лицо отрицает понимание его содержания.

Обстоятельства дела № 639/1474/26

Истец обжаловал постановление ТЦК и СП от 23 февраля 2026 года, которым его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП и наложили штраф в размере 17 000 грн за неявку по повестке.

Из материалов дела установлено, что мужчина проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины с октября 2022 года по февраль 2025 года, после чего был уволен в запас и имеет статус участника боевых действий. После увольнения он состоял на воинском учете как военнообязанный и своевременно уточнил свои учетные данные.

В декабре 2025 года территориальный центр сформировал повестку о вызове на 1 января 2026 года для уточнения данных и направил ее рекомендованным почтовым отправлением по адресу, указанному в соответствующих реестрах. Почтовое отправление было возвращено отправителю с отметкой «адресат отсутствует».

Истец в ТЦК и СП не явился, после чего ответчиком было направлено обращение в органы Национальной полиции относительно его доставления и зафиксирован факт нарушения.

23 февраля 2026 года истец через электронный кабинет в приложении «Резерв+» подписал заявление, в котором признал факт нарушения законодательства о мобилизации, согласился на привлечение к административной ответственности и рассмотрение дела без его участия. На основании этого заявления уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП вынесено постановление о наложении штрафа.

В суде истец указал, что подписал заявление, не осознавая его правовых последствий, и считал, что был введен в заблуждение.

Оценка суда

Оценивая правомерность постановления, суд исходил из принципа, согласно которому обязанность доказывания правомерности решения возлагается на субъект властных полномочий, и пришел к выводу, что в данном деле ответчик выполнил такую обязанность.

Суд установил, что повестка была направлена истцу способом, предусмотренным законодательством, а ее возврат с отметкой «адресат отсутствует» является надлежащим подтверждением уведомления лица о вызове в соответствии с требованиями пункта 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что истец не явился по вызову без уважительных причин, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Отдельно суд учел поданное истцом заявление через электронный кабинет, которое соответствует требованиям статьи 279-9 КУпАП и является основанием для рассмотрения дела без участия лица. Доводы истца о непонимании последствий подписания такого заявления суд оценил критически, указав, что он не мог не осознавать правовые последствия своих действий.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки действовал в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, а постановление является законным и обоснованным.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска и оставил без изменений постановление ТЦК и СП о наложении на истца административного взыскания в виде штрафа в размере 17 000 грн.

Судебные расходы истцу не возмещаются в связи с отказом в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано во Второй апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня его провозглашения.

