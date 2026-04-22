Як один підпис у Резерв+ призвів до штрафу 17 тисяч грн — ризики для військовозобов’язаних

Чоловік не з’явився за повісткою, а згодом визнав порушення через «Резерв+» — суд залишив штраф у силі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новобаварський районний суд міста Харкова підтвердив правомірність штрафу у 17 000 грн, накладеного ТЦК за неявку за повісткою. Суд дійшов висновку, що навіть у разі фактичного неотримання повістки особа вважається належним чином повідомленою, якщо поштове відправлення повернулося з відміткою «адресат відсутній», за умови, що виклик здійснено відповідно до встановленої процедури.

Окремо суд звернув увагу на поведінку самого позивача: після фіксації порушення він через застосунок «Резерв+» подав заяву про визнання правопорушення та згоду на притягнення до відповідальності без своєї участі. За оцінкою суду, така заява має юридичні наслідки і може бути підставою для винесення постанови, навіть якщо згодом особа заперечує своє розуміння її змісту.

Обставини справи № 639/1474/26

Позивач оскаржив постанову ТЦК та СП від 23 лютого 2026 року, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та наклали штраф у розмірі 17 000 грн за неявку за повісткою.

Із матеріалів справи встановлено, що чоловік проходив військову службу у Збройних Силах України з жовтня 2022 року до лютого 2025 року, після чого був звільнений у запас і має статус учасника бойових дій. Після звільнення він перебував на військовому обліку як військовозобов’язаний та вчасно уточнив свої облікові дані.

У грудні 2025 року територіальний центр сформував повістку про виклик на 1 січня 2026 року для уточнення даних та направив її рекомендованим поштовим відправленням за адресою, зазначеною у відповідних реєстрах. Поштове відправлення було повернуте відправнику з відміткою «адресат відсутній».

Позивач до ТЦК та СП не з’явився, після чого відповідачем було направлено звернення до органів Національної поліції щодо його доставлення та зафіксовано факт порушення.

23 лютого 2026 року позивач через електронний кабінет у застосунку «Резерв+» підписав заяву, в якій визнав факт порушення законодавства про мобілізацію, погодився на притягнення до адміністративної відповідальності та розгляд справи без його участі. На підставі цієї заяви уповноваженою посадовою особою ТЦК та СП винесено постанову про накладення штрафу.

У суді позивач зазначив, що підписав заяву, не усвідомлюючи її правових наслідків, та вважав, що був введений в оману.

Оцінка суду

Оцінюючи правомірність постанови, суд виходив із принципу, за яким обов’язок доведення правомірності рішення покладається на суб’єкта владних повноважень, і дійшов висновку, що у цій справі відповідач виконав такий обов’язок.

Суд встановив, що повістка була направлена позивачу у спосіб, передбачений законодавством, а її повернення з відміткою «адресат відсутній» є належним підтвердженням повідомлення особи про виклик відповідно до вимог пункту 41 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560.

Водночас суд дійшов висновку, що позивач не з’явився за викликом без поважних причин, що утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Окремо суд врахував подану позивачем заяву через електронний кабінет, яка відповідає вимогам статті 279-9 КУпАП та є підставою для розгляду справи без участі особи. Твердження позивача про нерозуміння наслідків підписання такої заяви суд оцінив критично, зазначивши, що він не міг не усвідомлювати правові наслідки своїх дій.

За таких обставин суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки діяв у межах повноважень та у спосіб, передбачений законом, а постанова є законною та обґрунтованою.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову та залишив без змін постанову ТЦК та СП про накладення на позивача адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 000 грн.

Судові витрати позивачу не відшкодовуються у зв’язку з відмовою у задоволенні позову.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.