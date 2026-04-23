Должник в системе и «есть», и «нет» — суды выявили проблемы в реестрах Минюста

Противоречия в информационной базе Минюста в отношении должников: Черновицкий апелляционный суд вынес отдельное постановление о нарушениях в ведении базы ответственными лицами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Черновицкого апелляционного суда при рассмотрении дела о замене стороны в исполнительном производстве выявила существенные расхождения в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) и Едином реестре должников (ЕРД), который является составной частью АСИП. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого апелляционного суда.

Обстоятельства дела

Так, по данным ЕРБ, информация о должнике в реестре отсутствовала, в то время как согласно имеющимся в АСВП сведениям, исполнительное производство в отношении того же должника открыто с 2014 года, когда суд вынес решение о взыскании задолженности по кредитному договору.

Позиция Черновицкого апелляционного суда

Черновицкий апелляционный суд отметил, что указанные обстоятельства являются взаимоисключающими и противоречивыми, а следовательно, могут искусственно создавать спор и свидетельствовать о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами подразделений Министерства юстиции Украины, ответственных за ведение реестров.

Руководствуясь статьей 262 ГПК Украины, Черновицкий апелляционный суд вынес отдельное постановление, в котором обратил внимание Министерства юстиции Украины на выявленные недостатки и необходимость принятия соответствующих организационно-правовых мер по их устранению и недопущению в будущем.

Позиция Минюста

Минюст подал на указанное отдельное постановление кассационную жалобу, которую обосновал отсутствием технической возможности внесения данных в реестр ввиду того, что исполнительное производство было открыто в 2014 году – до начала функционирования современной АСВП и ЕРБ, а потому включение сведений в автоматическом порядке в соответствующий реестр не было предусмотрено.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства и отметил, что ЕГРВП (Единый государственный реестр исполнительных производств) является архивной составной частью Системы и содержит сведения об исполнительных производствах, зарегистрированных до внедрения современной АСВП.

Следовательно, именно на Министерство юстиции Украины, как держателя Системы, возложена обязанность разработать порядок, которым предыдущие должники должны были быть внесены в ЕРБ, поскольку именно Минюст разрабатывает организационные и методологические принципы ведения Системы и обеспечивает ее функционирование.

«В кассационной жалобе не содержится опровержений приведенных апелляционным судом аргументов, которыми он руководствовался при вынесении обжалуемого отдельного постановления. Не указано другое лицо, ответственное за контроль и организацию устранения указанных недостатков в Едином реестре должников», — отметил Верховный Суд.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.