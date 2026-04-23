Боржник у системі і «є», і «ні» – суди виявили проблеми в реєстрах Мін’юсту

15:05, 23 квітня 2026
Суперечності в інформаційній базі Мін’юсту щодо боржників: Чернівецький апеляційний суд виніс окрему ухвалу щодо порушень у її веденні відповідальними особами.
Боржник у системі і «є», і «ні» – суди виявили проблеми в реєстрах Мін’юсту
Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Чернівецького апеляційного суду під час розгляду справи про заміну сторони у виконавчому провадженні виявила суттєві розбіжності в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) та Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ), який є складовою АСВП. Про це повідомила пресслужба Чернівецького апеляційного суду.

Обставини справи

Так, за даними ЄРБ інформація про боржника у реєстрі була відсутня, в той час як згідно з наявними в АСВП відомостями виконавче провадження щодо того самого боржника відкрите з 2014 року, відколи суд ухвалив рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позиція Чернівецького апеляційного суду

Чернівецький апеляційний суд зауважив, що зазначені обставини є взаємовиключними та суперечливими, а отже, можуть штучно створювати спір та свідчити про неналежне виконання своїх обов`язків посадовими особами підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за ведення реєстрів.

Керуючись статтею 262 ЦПК України, Чернівецький апеляційний суд постановив окрему ухвалу, в якій звернув увагу Міністерства юстиції України на виявлені недоліки та необхідність вжиття відповідних організаційно-правових заходів щодо їх усунення та недопущення в майбутньому.

Позиція Мін’юсту

Мін'юст подав на вказану окрему ухвалу касаційну скаргу, яку пояснив відсутністю технічної можливості внесення даних у реєстр з огляду на те, що виконавче провадження було відкрите у 2014 році – до початку функціонування сучасної АСВП та ЄРБ, а тому включення відомостей в автоматичному порядку до відповідного реєстру не було передбачено.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження та зазначив, що ЄДРВП (Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень) є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження сучасної АСВП.

Отже, саме на Міністерство юстиції України, як держателя Системи, покладено обов'язок розробити порядок, яким попередні боржники мали бути внесені до ЄРБ, оскільки саме Мін'юст розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Системи та забезпечує її функціонування.

«У касаційній скарзі не міститься спростувань наведених аргументів апеляційним судом, якими він керувався постановляючи оскаржувану окрему ухвалу. Не вказано іншу особу відповідальну за контроль та організацію усунення зазначених недоліків у Єдиному реєстрі боржників», - зауважив Верховний Суд.

Ухвала Верховного Суду набрала законної сили і оскарженню не підлягає.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Сину відмовили у виплатах зниклої матері-військової через відсутність довідки про спільне проживання: чому суд став на його бік

Суд визнав протиправною відмову у виплаті грошового забезпечення, якщо у рішенні не зазначено передбачених Порядком № 884 підстав.

43 запити та приватний інтерес: як рішення РАУ змінює правила подання адвокатських запитів

Рада адвокатів України встановила нові правила боротьби з фейковим представництвом адвокатів.

Податкова перевірка не є підставою для розкриття банківської таємниці — позиція ВС

Верховний Суд відмовив податковій у доступі до банківської таємниці, оскільки вона не довела підстав і необхідність отримання цих даних.

Гуманітарні автобуси можуть вивести на маршрути через проблеми з транспортом: в Раді готують зміни

У Раді пропонують дозволити використання гуманітарних автобусів для міжміських і приміських пасажирських перевезень у період воєнного стану.

