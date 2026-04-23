Боржник у системі і «є», і «ні» – суди виявили проблеми в реєстрах Мін’юсту

Суперечності в інформаційній базі Мін’юсту щодо боржників: Чернівецький апеляційний суд виніс окрему ухвалу щодо порушень у її веденні відповідальними особами.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Чернівецького апеляційного суду під час розгляду справи про заміну сторони у виконавчому провадженні виявила суттєві розбіжності в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП) та Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ), який є складовою АСВП. Про це повідомила пресслужба Чернівецького апеляційного суду.

Обставини справи

Так, за даними ЄРБ інформація про боржника у реєстрі була відсутня, в той час як згідно з наявними в АСВП відомостями виконавче провадження щодо того самого боржника відкрите з 2014 року, відколи суд ухвалив рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позиція Чернівецького апеляційного суду

Чернівецький апеляційний суд зауважив, що зазначені обставини є взаємовиключними та суперечливими, а отже, можуть штучно створювати спір та свідчити про неналежне виконання своїх обов`язків посадовими особами підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за ведення реєстрів.

Керуючись статтею 262 ЦПК України, Чернівецький апеляційний суд постановив окрему ухвалу, в якій звернув увагу Міністерства юстиції України на виявлені недоліки та необхідність вжиття відповідних організаційно-правових заходів щодо їх усунення та недопущення в майбутньому.

Позиція Мін’юсту

Мін'юст подав на вказану окрему ухвалу касаційну скаргу, яку пояснив відсутністю технічної можливості внесення даних у реєстр з огляду на те, що виконавче провадження було відкрите у 2014 році – до початку функціонування сучасної АСВП та ЄРБ, а тому включення відомостей в автоматичному порядку до відповідного реєстру не було передбачено.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження та зазначив, що ЄДРВП (Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень) є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження сучасної АСВП.

Отже, саме на Міністерство юстиції України, як держателя Системи, покладено обов'язок розробити порядок, яким попередні боржники мали бути внесені до ЄРБ, оскільки саме Мін'юст розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Системи та забезпечує її функціонування.

«У касаційній скарзі не міститься спростувань наведених аргументів апеляційним судом, якими він керувався постановляючи оскаржувану окрему ухвалу. Не вказано іншу особу відповідальну за контроль та організацію усунення зазначених недоліків у Єдиному реєстрі боржників», - зауважив Верховний Суд.

Ухвала Верховного Суду набрала законної сили і оскарженню не підлягає.

