Даже для нужд обороны: Верховный Суд не признал хранение оружия в тылу оправданным риском

15:30, 24 апреля 2026
Речь идет о деле о хранении четырех единиц оружия без разрешения на территории Тернопольской области.
Даже для нужд обороны: Верховный Суд не признал хранение оружия в тылу оправданным риском
Незаконное обращение с огнестрельным оружием на территории, где не ведутся активные боевые действия, которые бы вызывали необходимость в его применении, не соответствует обстановке отражения и сдерживания вооруженной агрессии и не охватывается оправданным риском, предусмотренным ст. 43-1 УК Украины. На этом подчеркнула коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда при рассмотрении дела №607/18500/23.

В этом уголовном производстве орган досудебного расследования обвинял лицо в незаконном хранении с октября 2022 года по месту его проживания на территории Тернопольской области четырех единиц огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения до его изъятия работниками полиции во время обыска в марте 2023 года. Местный суд оправдал лицо по ч. 1 ст. 263 УК Украины из-за отсутствия в его деянии состава уголовного правонарушения. Апелляционный суд отменил этот приговор, признал лицо виновным и осудил по ч. 1 ст. 263 УК Украины. В кассационной жалобе защитник отметил, что действия подзащитного полностью охватываются положениями ст. 43-1 УК Украины, которая является разновидностью крайней необходимости, а потому не является уголовно наказуемым деянием.

Оставляя без изменения приговор суда апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что в соответствии с требованиями ст. 43-1 УК Украины предусмотренное уголовным законом деяние не признается уголовным правонарушением лишь при условии, когда действия лица были непосредственно направлены на отражение и сдерживание вооруженной агрессии с целью устранения конкретной угрозы. В то же время на территории Тернопольской области, где проживал обвиняемый, с момента введения военного положения не велись и не ведутся активные боевые действия, которые бы вызывали необходимость в применении нарезного огнестрельного оружия, даже при условии подтверждения версии стороны защиты, что передача такого оружия в марте 2023 года подразделениям ВСУ была необходима для поддержания обороноспособности государства и сдерживания вооруженной агрессии рф.

При таких обстоятельствах, не отрицая исключительной общественной полезности деятельности обвиняемого по выполнению работ по настройке оружия и его профессиональной помощи военным подразделениям, которые сдерживают вооруженную агрессию рф, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что приобретение и хранение обвиняемым нарезного огнестрельного оружия по месту проживания в данной ситуации не соответствовало обстановке отражения и сдерживания агрессии и не охватывалось оправданным риском и боевым иммунитетом, в связи с чем отсутствуют основания утверждать, что действия последнего подпадают под положения ст. 43-1 УК Украины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

