  1. Судебная практика

ТЦК не проверил данные и мобилизовал священнослужителя вопреки иммунитету — мужчина пошел в суд

08:48, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Истец утверждал, что был включен в списки лиц, подлежащих бронированию, а ТЦК не проверил и не учел эти обстоятельства.
Фото: За Збручем
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина 14 июля 2025 года прошел военно-врачебную комиссию и был призван на службу, после чего направлен в воинскую часть, где находился на момент подачи иска.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истец отметил, что является членом религиозной организации, а именно членом НРГХ Христианской Церкви (Полного Евангелия) «Спасение» г. Чернигова, вероучение которой запрещает использование оружия и участие в военной службе. Во время мобилизационных мероприятий он сообщил об этом территориальному центру комплектования, а также о включении в списки лиц, подлежащих бронированию. Однако эти обстоятельства не были учтены, и начальник ТЦК и СП принял решение о мобилизации и направлении в воинскую часть для прохождения военной службы.

Мужчина считает, что обжалуемые акты индивидуального действия ответчиков принимались без учета фактических обстоятельств и соответствующих положений законодательства Украины. В связи с этим он просит признать приказы противоправными и подлежащими отмене.

Суд установил, что на момент мобилизации истец действительно имел право на бронирование как священнослужитель в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, на него распространялся иммунитет от призыва, который не был соблюден.

Кроме того, суд обратил внимание, что после получения информации о статусе лица в ТЦК должны были проверить эти данные и учесть их при принятии решения. Невыполнение этой обязанности привело к нарушению права на отсрочку.

Также, оценивая спорные правоотношения, суд учел вывод Венецианской комиссии, опубликованный 18 марта 2025 года по запросу исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины относительно альтернативной (невойсковой) службы. Этот вывод был предоставлен в связи с конституционной жалобой по обвинению в уклонении от военной службы лицом, которое отказывается от нее по мотивам совести, будучи членом религиозной организации (Церкви адвентистов седьмого дня), доктрина которой исключает как использование оружия, так и участие в военной службе без оружия.

Так, было установлено, что действующее украинское законодательство на период мобилизации не предусматривает возможности замены военной службы альтернативной, а право на свободу вероисповедания не является абсолютным и может быть ограничено конституционной обязанностью защиты Отечества.

Отдельно суд учел международные стандарты защиты прав человека и позицию Венецианской комиссии относительно права на отказ от военной службы по мотивам совести. Хотя в условиях военного положения это право может быть ограничено, его полное игнорирование противоречит международным обязательствам государства.

Таким образом, суд пришел к выводу, что отмена приказа начальника ТЦК и СП от 16 ноября и приказа командира воинской части № 329 от 22 ноября является эффективным способом защиты нарушенных прав истца, поскольку в противном случае права истца не будут защищены, что не соответствует задачам административного судопроизводства

В связи с этим, учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Решение Черниговского окружного административного суда от 16 марта 2026 года по делу № 620/13669/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ТЦК мобилизация

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]