Выполнение обязанностей вне предприятия не является прогулом: Верховный Суд восстановил директора и взыскал с работодателя более 1 млн грн

ВС рассмотрел кассационную жалобу директора коммунального предприятия в споре с работодателем о признании незаконными дисциплинарного взыскания и увольнения за прогул, восстановления в должности, взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещения морального вреда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу на судебные решения по делу об оспаривании дисциплинарного взыскания и увольнения руководителя коммунального предприятия. Предметом пересмотра стали законность объявления выговора, увольнения за прогул, а также связанные требования о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка и возмещении морального вреда.

Суть дела и решения судов

Истец обратился в суд с требованиями о признании незаконными распоряжений городского головы об объявлении выговора и увольнении за прогул, отмене этих распоряжений, восстановлении в должности директора коммунального предприятия, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Обосновывая иск, указывал, что занимал должность директора коммунального предприятия на условиях контракта и исполнял свои обязанности надлежащим образом. По его мнению, действия органа местного самоуправления были направлены на вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия, а наложение дисциплинарного взыскания и последующее увольнение стали следствием конфликта с руководством городского совета из-за отказа выполнять незаконные указания.

Основанием для объявления выговора послужили выводы проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, согласно которым предприятие недополучило доходы вследствие занижения тарифов водоотведения для отдельных абонентов, что, по мнению ответчика, свидетельствовало о ненадлежащем исполнении руководителем своих обязанностей; также был составлен акт о нарушении условий контракта.

Увольнение произошло на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отсутствием на рабочем месте более трёх часов в течение рабочего дня. В то же время истец отрицал факт прогула, указывая, что в соответствующее время выполнял служебные обязанности вне предприятия, в частности осуществлял производственные поездки в другой город для сдачи образцов на анализ и получения материалов для предприятия, что подтверждалось документально.

Кроме того, истец отмечал, что подал заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением, однако оно не было согласовано работодателем и впоследствии отменено соответствующим распоряжением, о чём он был уведомлён с опозданием.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, отказал в удовлетворении иска полностью.

Суды исходили из того, что истец ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности руководителя предприятия, в частности не обеспечил надлежащий уровень поступлений от хозяйственной деятельности, что подтверждается материалами проверки. В связи с этим объявление выговора признано обоснованным.

Что касается увольнения, суды установили и сочли доказанным факт отсутствия истца на работе более трёх часов без уважительных причин, что, по их мнению, является основанием для расторжения трудового договора.

Таким образом, увольнение было признано осуществлённым с соблюдением норм права.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы.

Относительно объявления выговора Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций. Установлено, что истец допустил ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, в частности не обеспечил в полном объёме сбор средств за предоставленные услуги, что привело к финансовым потерям. Такие обстоятельства подтверждены надлежащими доказательствами и не опровергнуты истцом, а дисциплинарное взыскание применено с соблюдением требований законодательства.

Относительно увольнения Суд отметил, что для квалификации отсутствия работника как прогула необходимо установить его отсутствие именно на работе без уважительных причин, а не только на фиксированном рабочем месте. При этом характер трудовых обязанностей руководителя предприятия предусматривает возможность выполнения функций вне предприятия, в частности во взаимоотношениях с контрагентами и другими организациями.

Материалы дела содержат доказательства того, что в день, который был признан прогулом, истец осуществлял действия, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, в частности сдавал образцы на анализ и получал необходимые материалы. Ответчик не предоставил доказательств того, что такие действия не входили в круг его служебных обязанностей.

При таких обстоятельствах вывод судов предыдущих инстанций о наличии прогула является ошибочным, а увольнение — незаконным.

В связи с этим Верховный Суд признал обоснованными требования о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Размер среднего заработка определён в соответствии с требованиями законодательства и составляет 1 061 539,92 грн за период с 31 августа 2021 года по 22 января 2025 года (882 рабочих дня).

Также Суд пришёл к выводу о наличии оснований для возмещения морального вреда в связи с нарушением трудовых прав истца и причинёнными этим моральными страданиями, определив его размер в сумме 5 000 грн с учётом принципов разумности, взвешенности и справедливости. Указанная сумма среднего заработка подлежит взысканию с Очаковского городского совета в пользу истца.

В итоге судебные решения в части отказа в удовлетворении требований о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка и морального вреда отменены с принятием нового решения о частичном удовлетворении иска, тогда как в части требований о признании незаконным объявления выговора — оставлены без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.