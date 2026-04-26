В Тернопольском рекрутинговом центре военнослужащий ударил призывника ножом в спину — суд назначил условное наказание

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, однако назначили условное наказание с испытательным сроком.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский городской районный суд Тернопольской области вынес приговор по уголовному делу по обвинению военнослужащего 3-го рекрутингового центра Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сержанта-менеджера 3-й категории отделения комплектования и международного сотрудничества, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Обстоятельства дела № 607/11279/25

9 февраля 2025 года около 2 часов 30 минут в помещении для личного состава, подлежащего отправке в воинскую часть, расположенном на пятом этаже административного здания в Тернополе, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений во время конфликта с малознакомым военнообязанным, который находился там с целью призыва на военную службу, умышленно нанес последнему один удар ножом в область левой половины задней поверхности груди. В результате потерпевший получил проникающее колото-резаное ранение задней поверхности груди слева с проникновением по ходу раневого канала в грудную полость, повреждением нижней доли левого легкого и перикарда, что сопровождалось развитием левостороннего пневмоторакса и гемоторакса, массивной кровопотерей и гиповолемическим шоком. Указанные телесные повреждения судебно-медицинская экспертиза признала тяжкими, опасными для жизни в момент причинения.

Обвиняемый в судебном заседании признал свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения частично. Он пояснил, что потерпевший вел себя неадекватно в течение дня, нападал на других лиц, а ночью совершил нападение на него с деревянной табуреткой, нанес удар по руке, после чего начал душить. Обвиняемый утверждал, что взял нож лишь для того, чтобы напугать потерпевшего, а ранение возникло случайно во время борьбы, когда потерпевший сам наткнулся на нож. Он раскаялся в содеянном, но отрицал наличие прямого умысла на причинение тяжких телесных повреждений.

Суд изучил показания потерпевшего, свидетелей, заключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы осмотра места происшествия, изъятый нож со следами крови, результаты биологических исследований, а также другие материалы уголовного производства. Потерпевший сообщил, что ранее обвиняемый угрожал ему ножом в туалете из-за просьбы о сигарете, а обстоятельств самого ранения не помнит, поскольку пришел в себя уже в больнице. Некоторые свидетели подтверждали неадекватное поведение потерпевшего в течение дня и его движение со стулом в сторону обвиняемого, однако суд критически оценил объяснения обвиняемого об отсутствии умысла и самообороне.

Суд установил, что характер повреждений (целенаправленный удар ножом в жизненно важную область тела — заднюю поверхность груди с проникновением в грудную полость), способ их причинения, орудие преступления и другие обстоятельства опровергают версию о случайном ранении или необходимой обороне. Действия обвиняемого суд квалифицировал как умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, предусмотренное частью первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Объяснения обвиняемого об отсутствии умысла суд расценил как способ защиты с целью уклонения от уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, личность обвиняемого (военнослужащий, участник боевых действий, ранее не судимый, имеет взрывную травму), частичное признание вины, добровольное частичное возмещение морального вреда, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании.

Что решил суд

Приговором Тернопольского городского районного суда Тернопольской области от 16 января 2026 года обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины он освобожден от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на 1 год 6 месяцев.

На обвиняемого возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации. Контроль за поведением возложен на начальника 3-го центра рекрутинга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по месту прохождения военной службы, а в случае увольнения — на орган пробации по месту жительства.

Суд удовлетворил гражданские иски прокурора о возмещении расходов на стационарное лечение потерпевшего: взыскал с обвиняемого 17 676 гривен 51 копейку в пользу государственного бюджета (Национальная служба здравоохранения Украины) и 6 640 гривен 47 копеек в пользу местного бюджета Тернопольского городского совета. Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда удовлетворен частично — взыскано 150 000 гривен (с учетом добровольно возмещенных 15 000 гривен). В остальной части исковых требований отказано.

Арест, наложенный на вещественные доказательства (вырез из матраса и нож), отменен после вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства (нож и упаковки) подлежат уничтожению, одежда потерпевшего — возврату ему. С обвиняемого взысканы процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз в сумме 4 266 гривен в пользу государства. Залог в сумме 60 560 гривен возвращен залогодателю после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Тернопольской области в течение тридцати дней со дня его оглашения. Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если жалоба не подана, или после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.