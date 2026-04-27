Работник НБУ хотел взыскать более 145 тысяч грн, но Верховный Суд подтвердил увольнение за прогул

11:51, 27 апреля 2026
Верховный Суд подтвердил увольнение работника НБУ за прогул без уважительных причин.
Работник НБУ хотел взыскать более 145 тысяч грн, но Верховный Суд подтвердил увольнение за прогул
Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу об увольнении работника Национального банка Украины за прогул.

Как следует из постановления от 11 марта 2026 года по делу № 757/35540/24-ц, коллегия судей Кассационного гражданского суда отказала в удовлетворении кассационной жалобы истца, который требовал отменить приказ об увольнении, восстановить его в должности и взыскать заработок за время вынужденного прогула в размере 145 813 грн, с учетом увеличения суммы на день принятия решения по делу.

Истец занимал должность советника Офиса Правления НБУ и был уволен в июле 2024 года по пункту 4 статьи 40 Кодекса законов о труде — за прогул без уважительных причин.

Мужчина указывал, что приказ является незаконным и необоснованным, поскольку он работал в дистанционном режиме, выполнял возложенные на него должностные обязанности и имел устное согласование руководства. Также, по словам истца, работодатель нарушил требования статьи 9, пункта 4 статьи 40, статей 60-2, 147-149 КЗоТ Украины, поскольку:

  • не зафиксировал факт его отсутствия на работе,
  • не установил уважительные причины отсутствия на рабочем месте,
  • не учел его предыдущую работу и бездействие должностных лиц,
  • допустил нарушение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по словам мужчины, приказ об увольнении был подписан неуполномоченным лицом.

Суды установили, что работник отсутствовал на рабочем месте 12–14 июня 2024 года, а дистанционная работа не была оформлена в установленном порядке. В частности, согласно внутренним правилам НБУ, такая работа требует предварительного согласования через специальные сервисы или электронную почту, чего сделано не было.

ВС указал, что принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, установив фактические обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его правильного разрешения, обоснованно исходил из того, что увольнение истца на основании пункта 4 части первой статьи 40 КЗоТ Украины является законным, поскольку истец допустил прогулы, отсутствовал без уважительных причин на работе и не предоставил доказательств, которые могли бы свидетельствовать о уважительности причин отсутствия на работе в зафиксированный работодателем период.

Также суды признали, что работодатель надлежащим образом зафиксировал факт отсутствия работника — в частности, с помощью системы контроля доступа в помещения. Доводы об отсутствии акта о прогуле не повлияли на выводы суда.

Кроме того, ВС отметил, что не заслуживают внимания доводы представителя истца о том, что он работал дистанционно 12, 13, 14 июня 2024 года по устному согласованию непосредственного руководителя, поскольку это не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами, что является обязанностью истца в силу требований статьи 12, 81 ГПК Украины.

Отдельно Верховный Суд отклонил аргументы о том, что приказ об увольнении был подписан неуполномоченным лицом. Суд установил, что первый заместитель председателя НБУ действовал в пределах делегированных полномочий.

В итоге суд пришел к выводу, что увольнение было осуществлено с соблюдением требований законодательства.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

